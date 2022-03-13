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Лапорта ответил на вопрос о возможном трансфере Холанда в «Барселону»

сегодня, 17:29

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном подписании в клуб форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Менеджмент ведет работу над усилением команды. Хотим заключать сделки, но с некоторыми есть трудности. Даже если бы с нашей экономикой все было в полном порядке, все равно существовали бы операции, которые мы не стали бы совершать.

Нам нужно думать о сохранении клуба. Мы улучшили экономическую ситуацию, но нужно завершить работу над ней. Не будем заключать сделки, которые могут поставить клуб под угрозу.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» рассматривает игрока «Арсенала» в качестве альтернативы Холанду.

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Djebrael
Djebrael
сегодня в 18:40
Каждую неделю комментирует это
3ton
3ton
сегодня в 18:12
Топовый ЦФ команде необходим летом
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:34
Это значит нет!
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