Лапорта ответил на вопрос о возможном трансфере Холанда в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном подписании в клуб форварда дортмундской «Боруссии» .

Менеджмент ведет работу над усилением команды. Хотим заключать сделки, но с некоторыми есть трудности. Даже если бы с нашей экономикой все было в полном порядке, все равно существовали бы операции, которые мы не стали бы совершать.

Нам нужно думать о сохранении клуба. Мы улучшили экономическую ситуацию, но нужно завершить работу над ней. Не будем заключать сделки, которые могут поставить клуб под угрозу.