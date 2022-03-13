Месси останется в ПСЖ в следующем сезоне

Нападающий Лионель Месси не планирует покидать ПСЖ.
Источники во Франции утверждают, что Лео продолжит защищать цвета парижского клуба в следующем сезоне.
Однако аргентинец недоволен критикой французских СМИ в свой адрес.
Нападающий Лионель Месси не планирует покидать ПСЖ.
Источники во Франции утверждают, что Лео продолжит защищать цвета парижского клуба в следующем сезоне.
Однако аргентинец недоволен критикой французских СМИ в свой адрес.
Упустили Мбаппе, зато лейси будет бродить по полю еще 1,5 года, без права на замену :)
Еще надо продлить контракты паредесу, диме, дракслеру, данилу, кимпембе, еррере, гуйе, сарабия, икарди (как же без него) и главное Почу :)
Прикупить пеналду :)
И будет нам счастье..
Упустили Мбаппе, зато лейси будет бродить по полю еще 1,5 года, без права на замену :)
Еще надо продлить контракты паредесу, диме, дракслеру, данилу, кимпембе, еррере, гуйе, сарабия, икарди (как же без него) и главное Почу :)
Прикупить пеналду :)
И будет нам счастье..
на стадионе 🏟 Парк де Пренс
только табличкой ...
на стадионе 🏟 Парк де Пренс
только табличкой ...
После перехода месси ПСЖ впервые с 2014 года не играет в финале кубка, без него финал ЛЧ, а с ним 1/8 потолок, и это при победе в первом матче.
В общем истерика президента ПСЖ продолжится))
После перехода месси ПСЖ впервые с 2014 года не играет в финале кубка, без него финал ЛЧ, а с ним 1/8 потолок, и это при победе в первом матче.
В общем истерика президента ПСЖ продолжится))