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Месси останется в ПСЖ в следующем сезоне

сегодня, 13:41

Нападающий Лионель Месси не планирует покидать ПСЖ.

Источники во Франции утверждают, что Лео продолжит защищать цвета парижского клуба в следующем сезоне.

Однако аргентинец недоволен критикой французских СМИ в свой адрес.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 15:51
Просто наверное не могут его не икула сплавить
ДинAmo
ДинAmo
сегодня в 15:45
Да потому что эта трухля пенсионная уже никому не нужна... Только слепой не заметит, как месси превратился в пустое место
ДСА
ДСА
сегодня в 15:27
Зарплата его полностью устраивает.
Nazi
Nazi
сегодня в 15:10
Молодцы владельцы ПСЖ :) Так держать..

Упустили Мбаппе, зато лейси будет бродить по полю еще 1,5 года, без права на замену :)

Еще надо продлить контракты паредесу, диме, дракслеру, данилу, кимпембе, еррере, гуйе, сарабия, икарди (как же без него) и главное Почу :)

Прикупить пеналду :)

И будет нам счастье..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:40
Месси не должен играть в таких клубах без истории,он вернется в Барсу.
chocopie748
chocopie748
сегодня в 14:28
Да там ясно. Они правда думают, что "ну вот щас не получилось, ну может на следующий год"... Многое можно перевернуть, если выделить нормальное бабло нормальному тренеру уровня Конте, но щас свободных нет, усилить защиту, ПЗ, как минимум нормального опорника. Но нет, я полагаю, все мы понимаем, что катарскому эмиру в общем-то пофиг. Его устраивает пиар-шлейф от гнома, на спортивные результаты ему треугольно. Лига 1 их, сливы в Европе - ну и ладно, ну вдруг в следующем году...
monah-10
monah-10 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:15
Не был, а мимо проходил.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:07, ред.
Месси в истории ПСЖ останется
на стадионе 🏟 Парк де Пренс
только табличкой ...
monah-10
monah-10
сегодня в 14:07
Пока хоть какой-то спрос есть в Катар его или в млс.
DЕАDPOОL
DЕАDPOОL
сегодня в 13:44, ред.
Ну все понятно, ПСЖ снова придется мучиться. А что они собираются делать дальше, раз Мбаппе уходит,пешеход остается,и стилист. Кто голы будет забивать? Месси на год старше станет,и вместо двух голов будет 1 за 8 месяцев.

После перехода месси ПСЖ впервые с 2014 года не играет в финале кубка, без него финал ЛЧ, а с ним 1/8 потолок, и это при победе в первом матче.
В общем истерика президента ПСЖ продолжится))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:43
Ахах! А куда ему идти и кому он нахрен нужен, сбитый лётчик.
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