ПСЖ готов продать Неймара

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сегодня, 14:51

Нападающий может покинуть ПСЖ .

Парижский клуб рассматривает вариант с продажей бразильца. Парижане будут готовы расстаться с Неймаром, если поступит выгодное в финансовом плане предложение.

Однако высокая заработная плата форварда отпугивает заинтересованные клубы.