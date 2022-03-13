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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ готов продать Неймара

сегодня, 14:51

Нападающий Неймар может покинуть ПСЖ.

Парижский клуб рассматривает вариант с продажей бразильца. Парижане будут готовы расстаться с Неймаром, если поступит выгодное в финансовом плане предложение.

Однако высокая заработная плата форварда отпугивает заинтересованные клубы.

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 17:12
ахаха, и месси с кем останется?) с корытом разбитым и трофеем имени лига намбер оне?
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:35
В Ньюкасл его можно за хорошую цену сплавить.
particular
particular
сегодня в 16:28
Когда-то многие хотели его в состав, а теперь ПСЖ ищет пути избавления от него...
Закат солнца вручную...
протон
протон
сегодня в 16:21
Думаю, не только зарплата отпугивает людей, но и то, что Неймар включает режим топ-футболиста несколько раз в год.
Амбиций там уже особо нет и желания пахать в каждом матче. Не удивлюсь, если года через 2 уже закончит европейскую карьеру.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:13
Давно пора от него избавиться!
Ironigor
Ironigor ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 15:59, ред.
Привет дружище.
Насчёт того что процент бразильских игроков подвержены такому, так это легко выходит из их происхождения. Я не знаю точную статистику, но под девяносто процентов своём, они все выходцы с бедных кварталов бразильских фавел. Отсюда и неустойчивость характера к всему богатому, ну естественно к большим деньгам 💰 💰 💰, которые с каждой новой купюрой всё больше влияют на молодую психику. Этот факт кстати можно видеть и у нашей молодёжи в полной мере. А Кройф, Рой Кин, Герд Мюллер и много ещё кого можно перечислять, это люди совершенно с другой ментальностью и совершенно в другой среде рождённые. Я думаю как-то так на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 15:55
Мбаппе уходит, Неймара готовы продать, Месси тоже не особо нужен...Играть-то кто будет?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:43, ред.
В подручку вместе с Месси !!!
Но предложений достойных не будет !!! )
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:37
Кто первый в очередь?
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 15:34
Смешно. Сами развратили бразильца непомерными деньгами, благодаря которым он уже больше игрок в покер или тусовщик нежели футболист, а теперь не знают что с ним делать.
Неймар не первый и не последний, кто под наплывом огромных денег наплевал и на развитие своего таланта, и на возможные титулы и достижения в футболе. Среди бразильцев, кстати, особо высокий процент подобных сломанных судеб. Когда футбол будут любить так, как любил его Кройф, а честь команды воспринимать как воспринимал её Рой Кин, вот тогда никакие деньги не сломают такую душу, а мир получит очередную суперзвезду.
berda2003
berda2003
сегодня в 15:30
симулянты нынче не в цене...
izrafel
izrafel
сегодня в 15:16
Тут еще нужно найти того кто его купит...
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 15:14
По ходу сливают его из за каприза одного француза
monah-10
monah-10
сегодня в 15:13
Распродажа, два по цене одного... Нейромесси....
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:13
Выгодое предложение ? Тогда в Фиорентину !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:11
Конечно скандальный переход из Барсы в ПСЖ был громким и на этом тот же Неймар заработал много денег. Был шанс вернутся, но Неймар опять выбирал деньги шейха.
Неймар талантливый игрок, но он сам загубил своими поступками карьеру. Думаю серьёзные клубы его не будут приобретать, даже если у них есть деньги на покупку и зарплату бразильцу. Так, что ближайшие годы он будет в ПСЖ.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:06
Людей покупают,продают как рабов.
DЕАDPOОL
DЕАDPOОL
сегодня в 15:03
Недолго музыка играла.)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:59
За него уже столько не дадут
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