ПСЖ готов продать Неймара

Нападающий Неймар может покинуть ПСЖ.
Парижский клуб рассматривает вариант с продажей бразильца. Парижане будут готовы расстаться с Неймаром, если поступит выгодное в финансовом плане предложение.
Однако высокая заработная плата форварда отпугивает заинтересованные клубы.
Неймар талантливый игрок, но он сам загубил своими поступками карьеру. Думаю серьёзные клубы его не будут приобретать, даже если у них есть деньги на покупку и зарплату бразильцу. Так, что ближайшие годы он будет в ПСЖ.
Неймар талантливый игрок, но он сам загубил своими поступками карьеру. Думаю серьёзные клубы его не будут приобретать, даже если у них есть деньги на покупку и зарплату бразильцу. Так, что ближайшие годы он будет в ПСЖ.
Неймар не первый и не последний, кто под наплывом огромных денег наплевал и на развитие своего таланта, и на возможные титулы и достижения в футболе. Среди бразильцев, кстати, особо высокий процент подобных сломанных судеб. Когда футбол будут любить так, как любил его Кройф, а честь команды воспринимать как воспринимал её Рой Кин, вот тогда никакие деньги не сломают такую душу, а мир получит очередную суперзвезду.
Неймар не первый и не последний, кто под наплывом огромных денег наплевал и на развитие своего таланта, и на возможные титулы и достижения в футболе. Среди бразильцев, кстати, особо высокий процент подобных сломанных судеб. Когда футбол будут любить так, как любил его Кройф, а честь команды воспринимать как воспринимал её Рой Кин, вот тогда никакие деньги не сломают такую душу, а мир получит очередную суперзвезду.
Насчёт того что процент бразильских игроков подвержены такому, так это легко выходит из их происхождения. Я не знаю точную статистику, но под девяносто процентов своём, они все выходцы с бедных кварталов бразильских фавел. Отсюда и неустойчивость характера к всему богатому, ну естественно к большим деньгам 💰 💰 💰, которые с каждой новой купюрой всё больше влияют на молодую психику. Этот факт кстати можно видеть и у нашей молодёжи в полной мере. А Кройф, Рой Кин, Герд Мюллер и много ещё кого можно перечислять, это люди совершенно с другой ментальностью и совершенно в другой среде рождённые. Я думаю как-то так на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Насчёт того что процент бразильских игроков подвержены такому, так это легко выходит из их происхождения. Я не знаю точную статистику, но под девяносто процентов своём, они все выходцы с бедных кварталов бразильских фавел. Отсюда и неустойчивость характера к всему богатому, ну естественно к большим деньгам 💰 💰 💰, которые с каждой новой купюрой всё больше влияют на молодую психику. Этот факт кстати можно видеть и у нашей молодёжи в полной мере. А Кройф, Рой Кин, Герд Мюллер и много ещё кого можно перечислять, это люди совершенно с другой ментальностью и совершенно в другой среде рождённые. Я думаю как-то так на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!