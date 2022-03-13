«Арсенал» заинтересован в подписании Коутиньо

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сегодня, 17:09

«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» , выступающего на правах аренды в «Астон Вилле».

Diario Sport утверждает, что представители «канониров» уже связывались с окружением бразильского хавбека. У «Виллы» есть право выкупа игрока за 40 млн евро, однако в «Арсенале» надеются, что «Астон Вилла» не сможет заплатить такую сумму.

«Арсенал» в свою очередь готов заплатить эти деньги за переход Коутиньо. Лондонцы предложат Филиппе зарплату, которую он получал в «Барселоне», а также долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» примет решение по трансферу Коутиньо в мае.