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«Арсенал» заинтересован в подписании Коутиньо

сегодня, 17:09

«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды в «Астон Вилле».

Diario Sport утверждает, что представители «канониров» уже связывались с окружением бразильского хавбека. У «Виллы» есть право выкупа игрока за 40 млн евро, однако в «Арсенале» надеются, что «Астон Вилла» не сможет заплатить такую сумму.

«Арсенал» в свою очередь готов заплатить эти деньги за переход Коутиньо. Лондонцы предложат Филиппе зарплату, которую он получал в «Барселоне», а также долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» примет решение по трансферу Коутиньо в мае.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 17:21
Да навряд ли, в Виллу то пошел только из-за Джеррарда
drug01
drug01
сегодня в 17:11
Надо брать
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