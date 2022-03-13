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Мбаппе подписал контракт с «Реалом» ещё 30 января

сегодня, 15:36

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал».

По данным источника, форвард подписал контракт с мадридским клубом ещё 30 января. Мбаппе посчитал, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» не повлияют на его решение.

Теперь от «сливочных» зависит, когда о переходе Мбаппе будет объявлено официально. Килиан хочет, чтобы это произошло после завершения сезона.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:13
Отлично,выбрал то что надо!
steel900
steel900
сегодня в 17:12
Прогнозируемо.
Ничего не имею против "шейхов", но футбол это не только деньги...
monah-10
monah-10
сегодня в 17:07
Лига одного актера теперь примера будет. Вроде холанд мимо барсы. Лига фермеров версия 2.0
particular
particular
сегодня в 16:31
Кто первым встал, - того и тапки...
Реалу было что предложить... От такого не отказываются...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:27
Вот и отлично! При этом Килиан все же смог огорчить свой будущий клуб.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 16:27
Говорят ему предлагали даже 100 млн евро зарплату чтобы он остался (я лично верю этой информации, потому-что шейхам это как 2 рубля, и понимают что мбапе это будущее мирового футбола) Молодец что выбрал карьеру а не деньги
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:23
Короче слухи будут ещё до лета.
протон
протон
сегодня в 16:19
Ну наконец-то одним сериалом меньше, если это правда конечно.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 16:14
Если это правда, то Килиану респект! В обеих играх против своей будущей команды просто разрывал и отличился двумя забитыми мячами, и еще что бы небыло шумихи ни в ПСЖ ни в Реале просит объявить о трансфере после завершения сезона
drug01
drug01
сегодня в 16:10
Удачи в игре
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 16:08
Закроют его там наглухо... Как на ЧЕ... А потому что больше закрывать некого... В ПСЖ хоть Месси с Неймаром отвлекали на себя соперников... Да и эгоизма у него хватает... Он разрушит остатки командной игры Мадрида...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 15:53
Наверняка потухнет в реале.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:52
Еще один кот в мешке !
А как же с рождения за Спартак ?
амурец
амурец
сегодня в 15:49
Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:46
Ох как он красиво подколол своих же французиков.
DЕАDPOОL
DЕАDPOОL
сегодня в 15:44, ред.
Профессионал с большой буквы.Если подписал, и разрывал оборону Реала зная,что он уже перешел туда.
Надеюсь травмы обойдут его стороной, и он будет новой 7 Реала.
Удачи тебе Килиан, и жаль что без тебя ПСЖ станет середняком.Липовый мяч ведь не может тащить клуб, опозорив франс футбол.
Elliada
Elliada
сегодня в 15:39
Лишь бы не повторил судьбу Азара
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