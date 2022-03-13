Мбаппе подписал контракт с «Реалом» ещё 30 января

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал».
По данным источника, форвард подписал контракт с мадридским клубом ещё 30 января. Мбаппе посчитал, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» не повлияют на его решение.
Теперь от «сливочных» зависит, когда о переходе Мбаппе будет объявлено официально. Килиан хочет, чтобы это произошло после завершения сезона.
Ничего не имею против "шейхов", но футбол это не только деньги...
Ничего не имею против "шейхов", но футбол это не только деньги...
Реалу было что предложить... От такого не отказываются...
Реалу было что предложить... От такого не отказываются...
А как же с рождения за Спартак ?
А как же с рождения за Спартак ?
Надеюсь травмы обойдут его стороной, и он будет новой 7 Реала.
Удачи тебе Килиан, и жаль что без тебя ПСЖ станет середняком.Липовый мяч ведь не может тащить клуб, опозорив франс футбол.
Надеюсь травмы обойдут его стороной, и он будет новой 7 Реала.
Удачи тебе Килиан, и жаль что без тебя ПСЖ станет середняком.Липовый мяч ведь не может тащить клуб, опозорив франс футбол.