Мбаппе подписал контракт с «Реалом» ещё 30 января

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сегодня, 15:36

Нападающий ПСЖ перейдёт в «Реал».

По данным источника, форвард подписал контракт с мадридским клубом ещё 30 января. Мбаппе посчитал, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» не повлияют на его решение.

Теперь от «сливочных» зависит, когда о переходе Мбаппе будет объявлено официально. Килиан хочет, чтобы это произошло после завершения сезона.