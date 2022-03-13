Лантратов: «Из „Зенита“ на меня никто не выходил. Из „Спартака“ — тоже»

Голкипер «Химок» поделился мыслями после матча 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0). Голкипер отразил пенальти в исполнении Артура Юсупова.

С пенальти мне просто везет, я угадываю. Хочу пожелать здоровья Денису Адамову. Очень жесткое падение было! Дай бог, все будет нормально.

О возможном моратории лиги не слышал, не видел такие новости. Наша задача — выйти из зоны вылета и достойно закончить чемпионат. С легионерами вопрос об отъезде из России не обсуждали. Дагерстол ни с кем не прощался, отпросился на выходные, но кому-то из ребят сказал, что останется в Швеции. Даже не знаю, приостановил ли он контракт.

Со стороны «Зенита» на меня никто не выходил. Из «Спартака» — тоже.