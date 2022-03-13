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Лантратов: «Из „Зенита“ на меня никто не выходил. Из „Спартака“ — тоже»

сегодня, 17:39
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Голкипер «Химок» Илья Лантратов поделился мыслями после матча 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0). Голкипер отразил пенальти в исполнении Артура Юсупова.

С пенальти мне просто везет, я угадываю. Хочу пожелать здоровья Денису Адамову. Очень жесткое падение было! Дай бог, все будет нормально.

О возможном моратории лиги не слышал, не видел такие новости. Наша задача — выйти из зоны вылета и достойно закончить чемпионат. С легионерами вопрос об отъезде из России не обсуждали. Дагерстол ни с кем не прощался, отпросился на выходные, но кому-то из ребят сказал, что останется в Швеции. Даже не знаю, приостановил ли он контракт.

Со стороны «Зенита» на меня никто не выходил. Из «Спартака» — тоже.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:01
В Спартак уже взяли Свинова, а питерцев после отлучения наших клубов от Еврокубков и эти вратари устроят, так что оставайся в Химках
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:00
Жди "Реал".
Мaлик
Мaлик
сегодня в 18:30
Играй и предложения по тебе будут
lotsman
lotsman
сегодня в 17:40
Зениту ты определённо не нужен.
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