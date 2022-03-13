Агент: «Бийол не планирует уходить из ЦСКА»

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА , рассказал о планах своего клиента.

Газеты пишут о том, что словенские футболисты должны покинуть Россию, но никто конкретно ко мне или к Яке не обращался с требованием уйти из ЦСКА . На этой или следующей неделе главный тренер сборной Словении должен опубликовать список вызванных игроков. Яка ожидает вызова, он первый защитник сборной. Если получится так, что он не получит вызов, это уже будет конкретный сигнал.