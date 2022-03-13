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Агент: «Бийол не планирует уходить из ЦСКА»

сегодня, 17:25

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал о планах своего клиента.

Газеты пишут о том, что словенские футболисты должны покинуть Россию, но никто конкретно ко мне или к Яке не обращался с требованием уйти из ЦСКА. На этой или следующей неделе главный тренер сборной Словении должен опубликовать список вызванных игроков. Яка ожидает вызова, он первый защитник сборной. Если получится так, что он не получит вызов, это уже будет конкретный сигнал.

Яка — большой профессионал. И если это произойдет, первым делом он обратится к главному тренеру и клубу. Сперва он поговорит с Березуцким, у которого огромный опыт, Яка его очень уважает и горд, что работает именно с этим специалистом. Потом мы сядем все вместе и решим, что будет правильно. Но с нашей стороны неправильно было бы обсуждать это сейчас. Яка в ЦСКА, уходить не планирует, мы с огромным уважением относимся к клубу и чувствуем, что это взаимно. Это самое важное. Мы будем вести себя корректно.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:28
Хорошая позиция, но к сожалению в нынешней обстановке не всё зависит от Яки. Он молод, хочет играть за сборную, а федерация футбола страны может вставлять палки в колёса. Хорошо если бы этого не произошло.
Mekail
Mekail
сегодня в 18:42
Хорошая новость
Союзник противников
Союзник противников ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 18:39
Конечно,детка,это же не нищий "Краснодар",набравший себе игроков,разбежавшихся во все стороны мира.Один польский интриган остался выбивать себе бабки.Так что гений Галицкого оказался под сомнением.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:37
Уверен,что "евроманекены" опять победят!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:33
Это радует.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:29
Не хочет терять хлебное место.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:15
Там сейчас всё норм, зачем ему уходить!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:48
В ЦСКА Яка чувствует себя комфортно, желания уходить нет и это главное, остальное всё от лукавого. Удачных игр ему.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:31
Не хочется ухода Бийола но как бы решение остаётся за ним и никто не может гарантировать, что легионеры останутся так как ситуация меняется ежеминутно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:26
Ну и хорошо
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