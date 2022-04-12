Агент Баринова: «„Зенит“ всегда отмечал Диму и вносил в разные списки»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» , прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

«Зенит» интересуется Бариновым? Естественный процесс. Об этом пишут перед каждым трансферным окном. «Зенит» всегда отмечал Диму и вносил в разные списки.

Было бы ему интересно перейти в «Зенит»? Риторический вопрос. Сейчас все мысли только о «Локо».