Агент Баринова: «„Зенит“ всегда отмечал Диму и вносил в разные списки»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».
«Зенит» интересуется Бариновым? Естественный процесс. Об этом пишут перед каждым трансферным окном. «Зенит» всегда отмечал Диму и вносил в разные списки.
Было бы ему интересно перейти в «Зенит»? Риторический вопрос. Сейчас все мысли только о «Локо».
Очередной «переезд в Европу в пределах РФПЛ по-паспортистски»?
Очередной «переезд в Европу в пределах РФПЛ по-паспортистски»?
Дмитрия и Агента с переходом в Зенит !!!!
Дмитрия и Агента с переходом в Зенит !!!!