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Агент Баринова: «„Зенит“ всегда отмечал Диму и вносил в разные списки»

12 апреля 2022, 13:54

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

«Зенит» интересуется Бариновым? Естественный процесс. Об этом пишут перед каждым трансферным окном. «Зенит» всегда отмечал Диму и вносил в разные списки.

Было бы ему интересно перейти в «Зенит»? Риторический вопрос. Сейчас все мысли только о «Локо».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ lotsman (раскрыть)
12 апреля в 21:19
См.первый абзац сообщения. Я его не писал,клянусь! А историю переходов в "Зенит" знаю хорошо.Пусть эта(из уважения к тебе),станет исключением.
112910415
112910415
12 апреля в 21:15
а дело-то, похоже, на мази ...
протон
протон
12 апреля в 20:40
Он же собирался в Европу ещё на прошлой неделе, на, так сказать, «предметный интерес».
Очередной «переезд в Европу в пределах РФПЛ по-паспортистски»?
lotsman
lotsman ответ Союзник противников (раскрыть)
12 апреля в 15:11
Интересно, если Баринов станет свободным агентом и захочет найти себе новый клуб, и если он захочет подписать контракт с Зенитом, то кому, этим решением Баринова, Зенит нанесёт ущерб?
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 14:13
У "Зенита" все списки-проскипционные,основанные на максимальном нанесении ущерба потенциальным соперникам.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 14:12
Агент потирает руки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 апреля в 13:59
Хороший трансфер..
Дмитрия и Агента с переходом в Зенит !!!!
David Young
David Young
12 апреля в 13:56
Возможно перейдёт туда когда-нибудь.
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