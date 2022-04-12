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В РФС прокомментировали решение CAS отклонить апелляцию о переносе стыков

12 апреля 2022, 22:42

В Российском футбольном союзе (РФС) дали комментарий касательно решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения об отказе в удовлетворении ходатайств РФС о принятии обеспечительных мер в рамках исков, поданных к ФИФА и УЕФА.

Этот документ де-факто является дополнением к ранее опубликованным решениям об отказе в удовлетворении ходатайств как таковых и содержит подробную информацию о том, исходя из чего решения были приняты.

При этом хотели бы обратить ваше внимание на то, что документ не относится к рассмотрению исков к УЕФА и ФИФА по существу. Процесс продолжается, ожидается, что слушания в CAS пройдут в начале мая.

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Источник: championat.com
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