В РФС прокомментировали решение CAS отклонить апелляцию о переносе стыков

В Российском футбольном союзе ( РФС ) дали комментарий касательно решения Спортивного арбитражного суда ( CAS ) отклонить апелляцию о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне ( CAS ) опубликовал мотивировочную часть решения об отказе в удовлетворении ходатайств РФС о принятии обеспечительных мер в рамках исков, поданных к ФИФА и УЕФА .

Этот документ де-факто является дополнением к ранее опубликованным решениям об отказе в удовлетворении ходатайств как таковых и содержит подробную информацию о том, исходя из чего решения были приняты.