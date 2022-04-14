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Свинов: «Федун сказал, что в плане финансирования всё будет нормально»

14 апреля 2022, 20:26

Вратарь «Спартака» Илья Свинов вспомнил встречу с президентом клуба Леонидом Федуном.

Раза четыре видел Федуна. В ВИП-ложе на «Динамо», на сборы он приезжал несколько раз. А после победы над «Кубанью» в Кубке Леонид Арнольдович заходил в раздевалку.

Что сказал? Похвалил команду за игру: «Продолжайте в том же духе». А еще сказал, что в плане финансирования все будет нормально, чтобы мы не переживали: «Делайте свою работу, а я буду делать свою».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
15 апреля в 09:53
Темперамент у парня такой. Пусть говорит.
протон
протон
15 апреля в 01:33
Я ничего против Свинова не имею, но почему он вдруг стал чуть ли не самым интервьюируевым футболистом Спартака?))
ABir
ABir
14 апреля в 22:46
Не все владельцы клубов сейчас могут сказать, что с финансированием буде все нормально. Хорошая новость! Помоги нам Бог!
SHMEL258
SHMEL258
14 апреля в 21:51
Подарите Свинову кто-нибудь значок с изображением Федуна и фотографию Заремы. Лет через 5-7 может до основы дорастёт.
lotsman
lotsman
14 апреля в 21:46
Финансирование значит будет без проблем.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 21:40
Ключевое слово свинов сказал.
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 21:19
Свинов пресс-секретарём стал.
Байкал-38
Байкал-38
14 апреля в 21:18
Свинову можно подрабатывать тушёнку продавать.
Остапчук 67
Остапчук 67
14 апреля в 21:02
Все нормально будет, если владелец сменится.
ermak6848
ermak6848
14 апреля в 21:02
сказать можно всё, что хочешь
Главное стабильность на нефтяном рынке
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 апреля в 21:00
Не будет все нормально.
FenixSL
FenixSL
14 апреля в 20:55
вот пусть он только и говорит от лица спартака
ахахахахахахахахахахахахахах
идеально его президентом и тренером сделать
и чтобы каждый игрок основы носил футболку с надписью "свинов"
STVA 1
STVA 1
14 апреля в 20:39
Да это всё туфта была ! Слухи
drug01
drug01
14 апреля в 20:37
Это очень хорошо
beefs
beefs
14 апреля в 20:28
это хорошо что обещал нормальную жизнь клуба...
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