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Ловчев: «Дзюба звезда в РПЛ, потому что наш футбол низкого качества»

15 апреля 2022, 17:46

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался об успехах главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери, которого нападающий «Зенита» Артём Дзюба называл «тренеришкой».

Эмери все доказал Дзюбе? Ну мало ли что говорил Дзюба! Он высказывался и по поводу Манчини. Его выкинули из состава, и ему пришлось уйти в Тулу. У нас на каждое слово обращают внимание. Я бы не стал на этом зацикливаться. Эмери все доказал, и не только Дзюбе. Он и до этого брал европейские кубки!

В Дзюбе в том случае сыграла обида. Эмери не видел его как футболиста в составе своей команды. Он не зачехлил Артема. Карпин тоже не давал Дзюбе играть. При Валерии Георгиевиче он уходил в «Томь», а потом в «Ростов». Для нашего футбола, можно спорить или не любить, но Дзюба при всех его недостатка — звезда! И все потому, что наш футбол низкого качества.

Я хорошо отношусь к Артему. Мы с ним в дружеских отношениях. Я не могу его сравнить со Стрельцовым, Бышовцем или Масяниным. Тогда был совершенно другой уровень футбола! А сейчас наша звезда — это Дзюба. Такие времена!

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Все комментарии
112910415
112910415
16 апреля в 09:22
первый парень на деревне )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 апреля в 23:27
«Дзюба звезда в РПЛ, потому что наш футбол низкого качества»
«А Соболев звезда в РПЛ, потому что наш футбол высшего качества»
Союзник противников
Союзник противников
15 апреля в 20:45
...а ещё ушёл из "Спартака".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
15 апреля в 19:46
Ловчев свою мысль выразил чётко и адекватно. Был СССР, был и футбол. Сейчас (в нашей стране) - это пародия (ШАРАДА) на спорт № 1. Дзюба, при всей своей одиозности, действительно лучший из всего того, что перемещается 90 минут в поле и мельтешит, вгоняя в депрессию многомиллионную отечественную футбольную аудиторию.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Valeriy-48 (раскрыть)
15 апреля в 19:33
Я не буду запрещать вам это сделать. Читайте и осмысляйте на здоровья.
FenixSL
FenixSL ответ Valeriy-48 (раскрыть)
15 апреля в 19:04
человек еще в СССР пребывает
и не может признать что джикии, соболевы, обляковы, смоловы, зюбы и прочие...это просто позорище
Valeriy-48
Valeriy-48 ответ Байкал-38. (раскрыть)
15 апреля в 19:02
А может быть стоит перечитать еще раз и попытаться осмыслить о чем Ловчев пишет.
shur
shur
15 апреля в 18:30
...Америку открыл ! Школяру понятно, какой уровень чего - либо, такие и герои!!
...откуда нам Стрельцова взять при Глушакове , картина маслом!!!
FenixSL
FenixSL ответ Байкал-38. (раскрыть)
15 апреля в 18:28
а разве не правду он сказал?
или в РПЛ футбол высокого качества оказывается?
Байкал-38.
Байкал-38.
15 апреля в 18:09, ред.
Иной раз слушаешь Ловчева и не понимаешь о чём он.

Да, Дзюба сказал про Эмери данные слова, но, во-первых, это было давно, и Эмери на тот момент явно не блистал тренерскими достижениями. Во-вторых Дзюба просто высказал то о чём думали в команде. Эмери не воспринимали как игроки, так и руководство. Один факт, что Федун уволил Эмери как раз после слов Дзюбы в присутствии всех игроков в раздевалки. А офигевшего от такого унижения тренера Макгиди смотрел на других игроков, которые ему кивали и говорили, что это нормально.

Ловчем говорит, что у него дружеские отношения с Дзюбой и тут же пытается унизить Артёма. Это нормально?

Да, тут Ловчев про юбилей высказался, так это просто неуважение к клубу.
Судить, конечно, каждому, но Ловчев просто на понтах, он весь такой, а остальные никто. Что не красит его как человека.
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 18:08
У нас все звёзды смотрят вниз.
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ протон (раскрыть)
15 апреля в 18:04
пропал куда-то , раньше его было больше в медиапрострастве
d1metras
d1metras
15 апреля в 18:03
Согласен полностью!
протон
протон
15 апреля в 17:58
Интересно, почему не слышно друга Ловчева самого Бубнова?
drug01
drug01
15 апреля в 17:55
У нас он звезда местная...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 17:53
Ну жека держись, рукоблуд злопамятный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 17:52
Уж что есть...
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 17:50
Здесь можно согласиться
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