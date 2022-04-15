Ловчев: «Дзюба звезда в РПЛ, потому что наш футбол низкого качества»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался об успехах главного тренера «Вильярреала» , которого нападающий «Зенита» называл «тренеришкой».

Эмери все доказал Дзюбе? Ну мало ли что говорил Дзюба! Он высказывался и по поводу Манчини. Его выкинули из состава, и ему пришлось уйти в Тулу. У нас на каждое слово обращают внимание. Я бы не стал на этом зацикливаться. Эмери все доказал, и не только Дзюбе. Он и до этого брал европейские кубки!

В Дзюбе в том случае сыграла обида. Эмери не видел его как футболиста в составе своей команды. Он не зачехлил Артема. Карпин тоже не давал Дзюбе играть. При Валерии Георгиевиче он уходил в «Томь», а потом в «Ростов». Для нашего футбола, можно спорить или не любить, но Дзюба при всех его недостатка — звезда! И все потому, что наш футбол низкого качества.

Я хорошо отношусь к Артему. Мы с ним в дружеских отношениях. Я не могу его сравнить со Стрельцовым, Бышовцем или Масяниным. Тогда был совершенно другой уровень футбола! А сейчас наша звезда — это Дзюба. Такие времена!