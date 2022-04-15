Ловчев: «Дзюба звезда в РПЛ, потому что наш футбол низкого качества»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался об успехах главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери, которого нападающий «Зенита» Артём Дзюба называл «тренеришкой».
Эмери все доказал Дзюбе? Ну мало ли что говорил Дзюба! Он высказывался и по поводу Манчини. Его выкинули из состава, и ему пришлось уйти в Тулу. У нас на каждое слово обращают внимание. Я бы не стал на этом зацикливаться. Эмери все доказал, и не только Дзюбе. Он и до этого брал европейские кубки!
В Дзюбе в том случае сыграла обида. Эмери не видел его как футболиста в составе своей команды. Он не зачехлил Артема. Карпин тоже не давал Дзюбе играть. При Валерии Георгиевиче он уходил в «Томь», а потом в «Ростов». Для нашего футбола, можно спорить или не любить, но Дзюба при всех его недостатка — звезда! И все потому, что наш футбол низкого качества.
Я хорошо отношусь к Артему. Мы с ним в дружеских отношениях. Я не могу его сравнить со Стрельцовым, Бышовцем или Масяниным. Тогда был совершенно другой уровень футбола! А сейчас наша звезда — это Дзюба. Такие времена!
Да, Дзюба сказал про Эмери данные слова, но, во-первых, это было давно, и Эмери на тот момент явно не блистал тренерскими достижениями. Во-вторых Дзюба просто высказал то о чём думали в команде. Эмери не воспринимали как игроки, так и руководство. Один факт, что Федун уволил Эмери как раз после слов Дзюбы в присутствии всех игроков в раздевалки. А офигевшего от такого унижения тренера Макгиди смотрел на других игроков, которые ему кивали и говорили, что это нормально.
Ловчем говорит, что у него дружеские отношения с Дзюбой и тут же пытается унизить Артёма. Это нормально?
Да, тут Ловчев про юбилей высказался, так это просто неуважение к клубу.
Судить, конечно, каждому, но Ловчев просто на понтах, он весь такой, а остальные никто. Что не красит его как человека.
Да, Дзюба сказал про Эмери данные слова, но, во-первых, это было давно, и Эмери на тот момент явно не блистал тренерскими достижениями. Во-вторых Дзюба просто высказал то о чём думали в команде. Эмери не воспринимали как игроки, так и руководство. Один факт, что Федун уволил Эмери как раз после слов Дзюбы в присутствии всех игроков в раздевалки. А офигевшего от такого унижения тренера Макгиди смотрел на других игроков, которые ему кивали и говорили, что это нормально.
Ловчем говорит, что у него дружеские отношения с Дзюбой и тут же пытается унизить Артёма. Это нормально?
Да, тут Ловчев про юбилей высказался, так это просто неуважение к клубу.
Судить, конечно, каждому, но Ловчев просто на понтах, он весь такой, а остальные никто. Что не красит его как человека.