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Набабкин, Медина и Ушаков не сыграют против «Уфы»

15 апреля 2022, 19:41
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футболисты ЦСКА Кирилл Набабкин, Егор Ушаков и Хесус Мануэль Медина пропустят матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

По решению тренерского штаба трое футболистов не полетели в столицу Башкортостана.

Неучастие в игре против «Уфы» Егора Ушакова и Хесуса Медины обусловлено данными, свидетельствующими о неполном восстановлении после предыдущего матча, а у Кирилла Набабкина диагностировано мышечное повреждение, степень тяжести которого будет определена после стартовой терапии.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ neukomm (раскрыть)
16 апреля в 09:52, ред.
Простите, а вы точно футболом интересуетесь? Заболотный исправно забивает, сейчас не играл несколько игр, был травмирован, а Чалов уже давно за Базель пылит и довольно-таки неплохо...
112910415
112910415
16 апреля в 08:29
не критично, людей хватает
протон
протон
15 апреля в 23:09
Потери не страшные, ушаков хорошо себя проявил в 2х матчах, но передышка как раз вовремя. Эджуки заменит Медину в полной мере. Ну и Фукс Набабкина.
Боевой всё равно состав будет.
neukomm
neukomm ответ SHMEL258 (раскрыть)
15 апреля в 21:49
Заболотный)) С такими новичками не скоро заиграет. И что-то про Чалова ничего не слышно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
15 апреля в 21:21
Могу поправить. В заявке 25 футболистов, а не 22
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 апреля в 21:20
Вполне возможно, тем более, что в Уфе резиновое поле. В рпл такого быть не должно
Cat01
Cat01
15 апреля в 20:47
Очень жаль!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 20:00
Бережём силы, впереди спартак и Динамо.
beefs
beefs
15 апреля в 19:46
в команде вообще то 22 футболиста...
lotsman
lotsman
15 апреля в 19:46
Сложновато будет армейцам.
SHMEL258
SHMEL258
15 апреля в 19:45
Ничего страшного, есть кем заменить. Тем более поправились Заболотный, Дивеев и Фукс.
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