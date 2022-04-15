Набабкин, Медина и Ушаков не сыграют против «Уфы»

Футболисты ЦСКА , и пропустят матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

По решению тренерского штаба трое футболистов не полетели в столицу Башкортостана.

Неучастие в игре против «Уфы» Егора Ушакова и Хесуса Медины обусловлено данными, свидетельствующими о неполном восстановлении после предыдущего матча, а у Кирилла Набабкина диагностировано мышечное повреждение, степень тяжести которого будет определена после стартовой терапии.