Карпин прогулялся по Ростову, Дель Пьеро съездил в Дубаи. Как провели выходные известные футболисты

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На этом наш выпуск завершен. Занимайтесь спортом! Берите пример с голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса.
1) А говорили, что у Месси только 3 гола. Вон, четвёртый забил сыну.
2) Рибери в своё время даже в руках пиво держать отказывался... А тут штаны порванные.
3) Зато над косяками Кариуса теперь никто не будет смеяться. Побоятся.
1) А говорили, что у Месси только 3 гола. Вон, четвёртый забил сыну.
2) Рибери в своё время даже в руках пиво держать отказывался... А тут штаны порванные.
3) Зато над косяками Кариуса теперь никто не будет смеяться. Побоятся.