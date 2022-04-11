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Карпин прогулялся по Ростову, Дель Пьеро съездил в Дубаи. Как провели выходные известные футболисты

вчера, 09:48
Луис Адриано/Валерий Карпин
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:22
По порядку:
1) А говорили, что у Месси только 3 гола. Вон, четвёртый забил сыну.
2) Рибери в своё время даже в руках пиво держать отказывался... А тут штаны порванные.
3) Зато над косяками Кариуса теперь никто не будет смеяться. Побоятся.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Jon718875 (раскрыть)
вчера в 13:14
Ну не надо тут,45 лет вполне нормальное время жениться,у меня шеф в 44 женился и двоих детей сделал и всё у него нормально,чего и Дмитрию желаю.
Jon718875
Jon718875
вчера в 11:56
Сенникову уже пора детей замуж выдавать, а он сам женится
karnager
karnager
вчера в 11:29
только чёрные, поигравшие в России, выбирают славянок?
shlomo
shlomo
вчера в 10:46
Спасибо за такую подборку!
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