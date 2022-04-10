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«Я лучше посмотрю кино». Топ-5 игроков, которым не нравится футбол

вчера, 07:56
Бэйл
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Бэйл Гарет
Бэйл Гарет
Нападающий
Тер Штеген Марк-Андре
Тер Штеген Марк-Андре
Вратарь
Тевес Карлос
Тевес Карлос
Нападающий

Встречаем тех, кто «бежит из офиса в бар» по пятницам.

В октябре 2021 года защитник «Арсенала» Бен Уайт, заработавший 50 миллионов фунтов стерлингов, признался, что он не очень любит смотреть футбол и никогда не видел, как играет Патрик Виейра. Предлагаем вспомнить и других футболистов, которые не будут коротать вечер за просмотром самой популярной игры в мире.

Гарет Бэйл

Бэйлу если и нравится играть в футбол, то только за сборную Уэльса. Все мы знаем, что Гарет – любитель гольфа, но форвард как-то заявил, что ему нравится не только играть в него, но и даже смотреть. Какое скучное занятие, подумают наши читатели, но только не Бэйл.

Карлос Тевес

Тевес любит Бока Хуниорс, а Бока Хуниорс любит Карлоса Тевеса, но на этом страсть аргентинца заканчивается. Теперь понятно, почему он перебрался из МЮ в «Манчестер Сити».

Я не люблю футбол. Если «Барселона» будет играть против «Реала», а на другом канале будут показывать турнир по гольфу, я выберу гольф.

Марк-Андре тер Штеген

Футбол приносит немцу миллионы евро в год, но он даже не знает футболистов из чемпионата Испании.

Люди смеются, когда я говорю им, что ничего не смыслю в футболе. Иногда меня спрашивают про какого-то футболиста, а я понятия не имею, кто это.

Впрочем, я знаю игроков Примеры в лицо, но вот с их фамилиями у меня определенно есть проблемы.

Габриэль Батистута

Легенда «Фиорентины» и сборной Аргентины никогда не скрывал, что игра перед толпами фанатов, скандирующих его имя – это лишь работа. Чем же занимается футболист? Поло.

Впрочем, великого форварда можно понять, из-за футбола он перенёс операцию по протезированию лодыжки

Каждый раз, когда я возвращался в Аргентину на каникулы, друзья приглашали меня сыграть в поло. Мне было любопытно, я попробовал это, и в итоге мне это понравилось. Это хобби, но я всегда стараюсь повышать свой уровень.

Карлос Вела

Не просто так мексиканец уехал из Европы. Жизнь в Лос-Анджелесе гораздо интереснее, чем в Лондоне или Сан-Себастьяне. Да и будем честны, на улицах американского города Велу определенно узнают реже, чем в Европе.

Между хорошим фильмом и хорошим футбольным матчем я предпочитаю кино. Я никогда не болел ни за один из футбольных клубов.

Как только матч заканчивается, для меня заканчивается и всё, что связано с этой игрой. Не вздумайте говорить со мной о футболе в мое свободное время!

Так что, если вы встретите на улице футболиста, то имейте в виду, что ему разговоры о нашей любимой игре могут не понравиться.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:20
Не увидел в списке Рангника.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:05
Можно было бы добавить одного российского всем известного "футболиста".
Александр Кокорин не любит футбол, он любит хорошо на нём зарабатывать.
Ему сейчас 31 год, а по сути в него толком и не играл, вся карьера состоит из выгодных переходов и мимолётных успехов.
Ну и конечно отдохнуть с друзьями он точно любит намного больше чем футбол.
Igo0rek
Igo0rek ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 09:42
Далеко не все
112910415
112910415
вчера в 08:41
нерабочее время никто не обязан отдавать работе или восхищенным резговорам о ней
shlomo
shlomo
вчера в 08:32
Марк-Андре тер Штеген: "Люди смеются, когда я говорю им, что ничего не смыслю в футболе..."
Да ничего удивительного, многие тренеры даже ничего не знают и не смыслят в футболе....)
Dima salev
Dima salev
вчера в 08:26
Дзюба тоже не любит футобол. У него другая профессия
monah-10
monah-10
вчера в 08:24
И правильно зачем работу приносить домой. Работа должна оставаться на работе.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 08:06
И так можно люди.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:00
Как можно не любить футбол,футбол любят все!
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