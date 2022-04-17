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Щетинин: «Карпин говорит нам бить почаще. Вижу ударную позицию — бью»

17 апреля 2022, 16:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о победе над тульским «Арсеналом».

Весь матч игра была равная, так как поле было вязкое. Удалось додавить «Арсенал» за счет характера, сплоченности. Последнее время команда сыгранная, хочет выигрывать, думаю, поэтому мы выиграли. Валерий Георгиевич Карпин говорит нам бить почаще. Вижу ударную позицию — бью.

Молодежный уровень, конечно, отличается от РПЛ. Мощнее все, скорость совсем другая, но потихоньку привыкаю, вливаюсь. С каждой игрой мне становится все легче и легче.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
17 апреля в 17:05
Ну и правильно! Надо бить
beefs
beefs
17 апреля в 17:03
удачи в высшем эшелоне...
Байкал-38
Байкал-38
17 апреля в 16:55
Надо было Кержа слушать.
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