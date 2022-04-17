Щетинин: «Карпин говорит нам бить почаще. Вижу ударную позицию — бью»

Полузащитник «Ростова» рассказал о победе над тульским «Арсеналом».

Весь матч игра была равная, так как поле было вязкое. Удалось додавить «Арсенал» за счет характера, сплоченности. Последнее время команда сыгранная, хочет выигрывать, думаю, поэтому мы выиграли. Валерий Георгиевич Карпин говорит нам бить почаще. Вижу ударную позицию — бью.