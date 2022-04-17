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Карпин: «Никаких претензий. Могу только всех поздравить»

17 апреля 2022, 16:51
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Арсеналом».

Можно сказать, что «Ростов» сыграл два разных тайма. Почему? Силы небезграничные. То, что происходит в «Ростове» сейчас, я считаю, — чудо. Линия обороны сегодня — 18-летние ребята. С нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиться результата. Даже бывает так, что неплохо иногда играем.

Первый тайм очень понравился, многие вещи получались, многие вещи делали. Были моменты, чтобы забивать еще. Никаких претензий, а только слова благодарности. Могу только всех поздравить. Это чудо связано с желанием выигрывать, умирать на поле.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 17:40
С победой Ростов!
ABir
ABir
17 апреля в 17:38
Ростов - команда Карпина
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 17:21
Молодец Валера, справляется.
Байкал-38
Байкал-38
17 апреля в 16:53
Ростов молодцы обезопасили себя.
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