Карпин: «Никаких претензий. Могу только всех поздравить»

Наставник «Ростова» прокомментировал победу над «Арсеналом».

Можно сказать, что «Ростов» сыграл два разных тайма. Почему? Силы небезграничные. То, что происходит в «Ростове» сейчас, я считаю, — чудо. Линия обороны сегодня — 18-летние ребята. С нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиться результата. Даже бывает так, что неплохо иногда играем.

Первый тайм очень понравился, многие вещи получались, многие вещи делали. Были моменты, чтобы забивать еще. Никаких претензий, а только слова благодарности. Могу только всех поздравить. Это чудо связано с желанием выигрывать, умирать на поле.