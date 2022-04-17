Ширер: «Сейвы Алиссона решили исход матча»

Бывший футболист «Ньюкасла» прокомментировал полуфинальный матч Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (2:3).

Один из голов «Ливерпуль» получил в качестве подарка. В эпизодах с остальными двумя вратарь должен был сыграть лучше. Юрген Клопп верно выбрал состав, выпустив на игру основного голкипера, это и позволило «Ливерпулю» победить. «Манчестер Сити» поступил иначе, и в итоге их голкипер допустил роковые ошибки. Алиссон же во втором тайме совершил два очень хороших спасения, что и решило исход игры.