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Ширер: «Сейвы Алиссона решили исход матча»

17 апреля 2022, 18:47
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший футболист «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал полуфинальный матч Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (2:3).

Один из голов «Ливерпуль» получил в качестве подарка. В эпизодах с остальными двумя вратарь должен был сыграть лучше. Юрген Клопп верно выбрал состав, выпустив на игру основного голкипера, это и позволило «Ливерпулю» победить. «Манчестер Сити» поступил иначе, и в итоге их голкипер допустил роковые ошибки. Алиссон же во втором тайме совершил два очень хороших спасения, что и решило исход игры.

Ранее по данному поводу высказался защитник «Челси» Джон Терри.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 19:29
В общем победил тренерский гений.
allemz
allemz
17 апреля в 19:10, ред.
У Ширера всегда была светлая голова, более-менее ответил в противовес популистским визгам, в том числе и соккеровским. Непонимание причинно-следственных связей - ваши проблемы, не пытайтесь ее навязать другим.
И да, смотрите слишком не перестарайтесь, чрезмерная самоуверенность может легко перейти в горькое разочарование. Это так, на будущее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 18:54
Кипер это полкоманды...
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