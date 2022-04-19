«Мы сделали всё что могли». Руни встретился с фанами после вылета «Дерби»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни встретился с болельщиками клуба после вылета команды из Чемпионшипе. Из-за финансовых трудностей перед стартом сезона с «Дерби Каунти» сняли 21 очко.
Мы благодарны за поддержку, которую вы оказывали нам весь сезон. Это было чертовски тяжело. Трудные моменты для нас, особенно для вас [фанатов] — это было очень тяжело. Но мы старались изо всех сил, мы сделали всё что могли. К сожалению, мы вылетели, но теперь мы планируем сделать так, чтобы клуб вернулся в Чемпионшип.
Я хочу восстановить клуб. Это особенный клуб, большой клуб, мы все гордимся тем, что находимся здесь. Я сочувствую игрокам, мы набрали 52 очка и в нормальных обстоятельствах были бы не вылетели.
Если бы с «Дерби Каунти» не сняли 21 очко, то сейчас команда располагалась бы на 17-м месте в Чемпионшипе, опережая зону вылета более чем на 10 очков.
Надо было себя геями или тёмными объявить, тогда бы не посмели.
Надо было себя геями или тёмными объявить, тогда бы не посмели.
Да «Дерби Каунти» вылетели, но это не их место, они должны были остаться в чемпионшипе. В дело вмешался регламент и финансовые проблемы клуба.
Надеюсь Руни останется в «Дерби Каунти», клуб решит финансовые проблемы и по итогам следующего сезона вернутся в чемпионшип.
Да «Дерби Каунти» вылетели, но это не их место, они должны были остаться в чемпионшипе. В дело вмешался регламент и финансовые проблемы клуба.
Надеюсь Руни останется в «Дерби Каунти», клуб решит финансовые проблемы и по итогам следующего сезона вернутся в чемпионшип.