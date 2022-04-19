«Мы сделали всё что могли». Руни встретился с фанами после вылета «Дерби»

Главный тренер «Дерби Каунти» встретился с болельщиками клуба после вылета команды из Чемпионшипе. Из-за финансовых трудностей перед стартом сезона с «Дерби Каунти» сняли 21 очко.

Мы благодарны за поддержку, которую вы оказывали нам весь сезон. Это было чертовски тяжело. Трудные моменты для нас, особенно для вас [фанатов] — это было очень тяжело. Но мы старались изо всех сил, мы сделали всё что могли. К сожалению, мы вылетели, но теперь мы планируем сделать так, чтобы клуб вернулся в Чемпионшип.

Я хочу восстановить клуб. Это особенный клуб, большой клуб, мы все гордимся тем, что находимся здесь. Я сочувствую игрокам, мы набрали 52 очка и в нормальных обстоятельствах были бы не вылетели.