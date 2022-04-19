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«Мы сделали всё что могли». Руни встретился с фанами после вылета «Дерби»

19 апреля 2022, 10:46

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни встретился с болельщиками клуба после вылета команды из Чемпионшипе. Из-за финансовых трудностей перед стартом сезона с «Дерби Каунти» сняли 21 очко.

Мы благодарны за поддержку, которую вы оказывали нам весь сезон. Это было чертовски тяжело. Трудные моменты для нас, особенно для вас [фанатов] — это было очень тяжело. Но мы старались изо всех сил, мы сделали всё что могли. К сожалению, мы вылетели, но теперь мы планируем сделать так, чтобы клуб вернулся в Чемпионшип.

Я хочу восстановить клуб. Это особенный клуб, большой клуб, мы все гордимся тем, что находимся здесь. Я сочувствую игрокам, мы набрали 52 очка и в нормальных обстоятельствах были бы не вылетели.

Если бы с «Дерби Каунти» не сняли 21 очко, то сейчас команда располагалась бы на 17-м месте в Чемпионшипе, опережая зону вылета более чем на 10 очков.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
19 апреля в 14:29
Руни не бросил баранов, хотя мог уйти в Эвертон, респект за преданность клубу!
monah-10
monah-10 ответ нечитайло (раскрыть)
19 апреля в 11:46
Тогда будет московская лига с питерской. Лига 5 команд.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 11:45
Это просто отговорки
ДСА
ДСА
19 апреля в 11:35
Лишь бы теперь игроки не разбежались.
drug01
drug01
19 апреля в 11:09
Пока результат плохой!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 апреля в 11:08
Дикие санкции на клуб.. У клуба и так финансовые проблемы, так на тебе ещё гору проблем сверху. Пришла беда - открывай ворота.
Надо было себя геями или тёмными объявить, тогда бы не посмели.
Байкал-38.
Байкал-38.
19 апреля в 11:07
Нельзя конечно сказать, что «Дерби Каунти» под руководством Уэйн Руни показывает колоссальный футбол, но и сезон нельзя назвать провальным.
Да «Дерби Каунти» вылетели, но это не их место, они должны были остаться в чемпионшипе. В дело вмешался регламент и финансовые проблемы клуба.
Надеюсь Руни останется в «Дерби Каунти», клуб решит финансовые проблемы и по итогам следующего сезона вернутся в чемпионшип.
нечитайло
нечитайло
19 апреля в 11:01
За финпроблемы надо добавлять, а не снимать очки
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 10:57
Почему нас очки не снимают.
shlomo
shlomo
19 апреля в 10:55
Удачи Вам и быстрее возвращайтесь в Шип.
lotsman
lotsman
19 апреля в 10:54
Тяжёлая доля, извиняться за провал.
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