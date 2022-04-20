Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

Колыванов: «Командам РПЛ всегда непросто играть с клубами ФНЛ»

20 апреля 2022, 16:19
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от четвертьфинальной встречи Кубка России между «Балтикой» и «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти).

Непростой матч. «Балтика» вышла с огромным желанием и сумасшедшим настроем победить. Игра получилась сложной. Счет говорит сам за себя. «Динамо» неудачно сыграл в концовке, пропустили мяч. Лещук – большой молодец. Предполагал, что матч простым не будет. У «Балтики» в ФНЛ три победы подряд в последних встречах. Команда продолжает бороться за одну из путевок в РПЛ. От «Торпедо» разрыв в девять очков. Команда интересная, играющая. В целом, клубам РПЛ всегда непросто играть с командами ФНЛ, поскольку у вторых всегда запредельный настрой: футболисты хотят себя проявить, показать, что они могут выступать в высшей лиге. У «Балтики» собрался почти полный стадион. Конечно, футболисты хотели удивить всех. Процентов на 70 им это удалось.

«Балтика» достойна играть в РПЛ? Сперва пусть в нее выйдут. Там, безусловно, есть достойные футболисты, которые могут играть в командах РПЛ. Понятное дело, что опыта не хватает. Стадион построили. Руководство хочет видеть команду в РПЛ. Все ресурсы работают. Пришел Игнашевич – амбициозный тренер, который хочет команду вывести в высшую лигу. Это наверняка одна из первых задач, которая ставилась перед ним. В этом году, наверное, побороться будет сложно, чтобы выйти напрямую. Но в следующем году наверняка это будет их первостепенная цель.

Потеря Моро из-за травмы? Он один из лучших полузащитников в нашем чемпионате, который подключается и к атакам, и обороняется, может с фланга делать передачи в штрафную. Для «Динамо» это будет потеря.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
20 апреля в 16:39
Корона на голове
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 апреля в 16:20
Пафос мешает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 