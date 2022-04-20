Колыванов: «Командам РПЛ всегда непросто играть с клубами ФНЛ»

Бывший нападающий «Динамо» поделился впечатлениями от четвертьфинальной встречи Кубка России между «Балтикой» и «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти).

Непростой матч. «Балтика» вышла с огромным желанием и сумасшедшим настроем победить. Игра получилась сложной. Счет говорит сам за себя. «Динамо» неудачно сыграл в концовке, пропустили мяч. Лещук – большой молодец. Предполагал, что матч простым не будет. У «Балтики» в ФНЛ три победы подряд в последних встречах. Команда продолжает бороться за одну из путевок в РПЛ . От «Торпедо» разрыв в девять очков. Команда интересная, играющая. В целом, клубам РПЛ всегда непросто играть с командами ФНЛ , поскольку у вторых всегда запредельный настрой: футболисты хотят себя проявить, показать, что они могут выступать в высшей лиге. У «Балтики» собрался почти полный стадион. Конечно, футболисты хотели удивить всех. Процентов на 70 им это удалось.

«Балтика» достойна играть в РПЛ ? Сперва пусть в нее выйдут. Там, безусловно, есть достойные футболисты, которые могут играть в командах РПЛ . Понятное дело, что опыта не хватает. Стадион построили. Руководство хочет видеть команду в РПЛ . Все ресурсы работают. Пришел Игнашевич – амбициозный тренер, который хочет команду вывести в высшую лигу. Это наверняка одна из первых задач, которая ставилась перед ним. В этом году, наверное, побороться будет сложно, чтобы выйти напрямую. Но в следующем году наверняка это будет их первостепенная цель.

Потеря Моро из-за травмы? Он один из лучших полузащитников в нашем чемпионате, который подключается и к атакам, и обороняется, может с фланга делать передачи в штрафную. Для «Динамо» это будет потеря.