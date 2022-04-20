Шавло: «„Спартак“ приложит все силы, чтобы выиграть Кубок России»

Экс-игрок и бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло порассуждал о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

Интересная игра будет, как обычно. Дерби, тем более Кубок для «Спартака» — шанс завоевать трофей в сезоне. Думаю, все силы приложат, чтобы выиграть. Армейцы сейчас немного подсдали, но Кубок — это отдельная игра, она одна. Здесь выиграть всегда сложно и нет фаворитов.

Мотивации Кубок добавляет. Но иногда сверхнастрой и мешает. Надо выходить уверенно. Команда, по идее, состоит из хороших игроков. Главное — использовать шансы. С этим сейчас есть проблемы. Если сможем реализовать моменты, все будет.