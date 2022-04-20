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Шавло: «„Спартак“ приложит все силы, чтобы выиграть Кубок России»

20 апреля 2022, 15:57
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок и бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло порассуждал о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

Интересная игра будет, как обычно. Дерби, тем более Кубок для «Спартака» — шанс завоевать трофей в сезоне. Думаю, все силы приложат, чтобы выиграть. Армейцы сейчас немного подсдали, но Кубок — это отдельная игра, она одна. Здесь выиграть всегда сложно и нет фаворитов.

Мотивации Кубок добавляет. Но иногда сверхнастрой и мешает. Надо выходить уверенно. Команда, по идее, состоит из хороших игроков. Главное — использовать шансы. С этим сейчас есть проблемы. Если сможем реализовать моменты, все будет.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19:30 мск.

Ранее «Спартак» выпустил промо к ЦСКА в стиле «Бэтмена».

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Все комментарии
ABir
ABir
20 апреля в 17:47
Для начала надо пройти в 1/2. И конечно нужна удача Спартаку!
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 16:17, ред.
На протяжении многих лет мы только и слышим: Спартак приложит все силы, Спартак должен побеждать, Спартак то, Спартак сё, а в юбилейный год так вообще обещали золотой дубль. Но вот только по факту выходит, что особо игрокам Спартак это не надо, они не прилагают все усилия и я не удивлюсь если они между собой говорят, а что это за них кто то решает, что они должны делать.

Понятно, что это "Дерби всея Руси", понятно, что это последний шанс, нет не спасти сезон, а просто подсластить горечь этого сезона.

А вот с игроков спрос особый. Многие ребята в последние годы стали деградировать. Взять хотя бы Зобнина, раньше он выжигал всё вокруг себя, а теперь многие болельщики Спартака радуются когда его меняют. А помните каким приходил в команду Соболев? Гренадёр, нацеленный на ворота соперника, а теперь его игра упростилась до просто вовремя и красиво упасть.

Так что не надо размышлять о шансах и обязанностях Спартака, надо просто надеяться, что когда то проснётся у них совесть и они начнут играть в футбол, а не в то, что изображают особенно в этом сезоне.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 16:03
Раз так уверенно говорит значит им обещали этот кубок в честь якобы столетия.
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