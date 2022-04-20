Радимов: «ЦСКА сильнее „Спартака“ и обыграет его в третий раз в сезоне»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком» в рамках четвертьфинала Кубка России.
Думаю, ЦСКА сильнее. Он играет дома и должен побеждать. Если судить по последним матчам красно-белых, не думаю, что у них есть какие-то шансы. ЦСКА в третий раз в сезоне обыграет «Спартак».
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19:30 мск.
Ранее «Спартак» выпустил промо к ЦСКА в стиле «Бэтмена».
Тут даже не вопрос кто из них лучше сыграл в последних матчах, тут вопрос кто хуже сыграл эти матчи. Спартак в последних трёх играх набрал 3 очка, а ЦСКА в матчах с откровенными аутсайдерами набрал только 2 очка.
ЦСКА после паузы показывал фантастический футбол, а порой им откровенно везло, но новички выдохлись, а остальные игроки не тянут.
Если честно не вижу разницы на данный момент, кто хуже, а кто лучше, оба клуба в упадке.
Но от этого результат ещё более не предсказуем. Это же дерби Дерби всея Руси, в котором не важно место команды и в каком состоянии они сейчас. Соберутся и выдадут отличный футбол, ну или наоборот унылое зрелище.
Так что давайте дождёмся и всё увидим сами.
Тут даже не вопрос кто из них лучше сыграл в последних матчах, тут вопрос кто хуже сыграл эти матчи. Спартак в последних трёх играх набрал 3 очка, а ЦСКА в матчах с откровенными аутсайдерами набрал только 2 очка.
ЦСКА после паузы показывал фантастический футбол, а порой им откровенно везло, но новички выдохлись, а остальные игроки не тянут.
Если честно не вижу разницы на данный момент, кто хуже, а кто лучше, оба клуба в упадке.
Но от этого результат ещё более не предсказуем. Это же дерби Дерби всея Руси, в котором не важно место команды и в каком состоянии они сейчас. Соберутся и выдадут отличный футбол, ну или наоборот унылое зрелище.
Так что давайте дождёмся и всё увидим сами.