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Радимов: «ЦСКА сильнее „Спартака“ и обыграет его в третий раз в сезоне»

20 апреля 2022, 16:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком» в рамках четвертьфинала Кубка России.

Думаю, ЦСКА сильнее. Он играет дома и должен побеждать. Если судить по последним матчам красно-белых, не думаю, что у них есть какие-то шансы. ЦСКА в третий раз в сезоне обыграет «Спартак».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19:30 мск.

Ранее «Спартак» выпустил промо к ЦСКА в стиле «Бэтмена».

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Все комментарии
старина
старина
20 апреля в 22:28
Спасибо тебе,оракул буланый
ABir
ABir
20 апреля в 17:55
Кто был раньше слабее или сильнее перед кубковым матчем играет очень незначительную роль. Победит тот, кому этот трофей действительно нужнее, и кто будет готов отдать больше сил для победы. Удачу конечно тоже никто не отменял. Главное, без грубых судейских ошибок, чтобы обсуждать потом пришлось только игру и игроков.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 16:52
Радимов хочет видеть в полуфинале слабого спартака поэтому говорит о победе ЦСКА, чтобы на самом деле вышло всё наоборот.
Cat01
Cat01
20 апреля в 16:44
Не надо спешить...
ZIBO rock
ZIBO rock
20 апреля в 16:42
Зная оракульские способности Радимова теперь смело можно ставить на Спартак!)
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 16:42
Кто сильнее трудно сказать.
протон
протон
20 апреля в 16:40, ред.
Если Спартак надёжно сыграет в обороне и защитники не будут "косячить" , как практически во всех матчах , то игра будет очень интересной . Если Спартак начудит и пропустит , то игра потеряет всякий интерес - Джикия будет опять набрасывать длинными в кадык Соболеву , Сашка падать , а вокруг всего этого будет бороздить Шамар Николсон . А если серьёзно , то Ваноли в первую очередь , как итальянцу , надо было организовать защитников и рассказать им , как держать нападающих (если в детских школах их не научили) , как тактически и как играть "один в один" , особенно на стандартах . А то я смотрю , что Жиго уже давно в Марселе , Джикия хоть и рвёт в подкатах , но косячит тактически - вот и получается "проходной двор" , тем более , остальные игроки особо себя не утруждают в оборонительной помощи . Спартаку надо сыграть строго на каждом месте и всё будет в порядке - в атаке Спартак свой гол забьёт .
протон
протон
20 апреля в 16:39
Если судить по последним матчам, то 50-50......обе команды не блистали мастерством
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 16:33, ред.
А в чём собственно ЦСКА сильнее Спартака? Вот Радимов внимательно смотрел последние матчи Спартак, но ему и следовало посмотреть последние матчи ЦСКА.

Тут даже не вопрос кто из них лучше сыграл в последних матчах, тут вопрос кто хуже сыграл эти матчи. Спартак в последних трёх играх набрал 3 очка, а ЦСКА в матчах с откровенными аутсайдерами набрал только 2 очка.

ЦСКА после паузы показывал фантастический футбол, а порой им откровенно везло, но новички выдохлись, а остальные игроки не тянут.

Если честно не вижу разницы на данный момент, кто хуже, а кто лучше, оба клуба в упадке.

Но от этого результат ещё более не предсказуем. Это же дерби Дерби всея Руси, в котором не важно место команды и в каком состоянии они сейчас. Соберутся и выдадут отличный футбол, ну или наоборот унылое зрелище.

Так что давайте дождёмся и всё увидим сами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 апреля в 16:28, ред.
Лично я не уверен. В таких матчах расклады не играют никокой роли. Все нюансы учесть невозможно. Я не вижу приоритета хозяев поля.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 апреля в 16:13
Шансы 50/50.
1 984
1 984
20 апреля в 16:12
Поживём - увидим
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