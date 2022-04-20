Радимов: «ЦСКА сильнее „Спартака“ и обыграет его в третий раз в сезоне»

Бывший футболист «Зенита» назвал ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком» в рамках четвертьфинала Кубка России.

Думаю, ЦСКА сильнее. Он играет дома и должен побеждать. Если судить по последним матчам красно-белых, не думаю, что у них есть какие-то шансы. ЦСКА в третий раз в сезоне обыграет «Спартак».