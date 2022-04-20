«Арсенал» одержал волевую победу в матче с «Челси»

«Арсенал» обыграл «Челси» в перенесенном матче 25-го тура АПЛ (4:2).
Счет открыл игрок «канониров» Эдвард Нкетиа на 13-й минуте, счет сравнял Тимо Вернер на 17-й. После этого «Арсенал» вышел вперед, забил Эмиль Смит-Роу на 27-й, но «Челси» вновь сравнял счет с помощью гола Сезара Аспиликуэты на 32-й минуте. На 57-й минуте Нкетиа оформил дубль, а окончательный счет установил Букайо Сака на 90+2-й минуте.
После матча «Арсенал» идет на 5-й строчке (57 очков), «Челси» идет на 3-й позиции (62 очка).
Некогда великий клуб Арсена Венгера времен Анри, Виейра, Овермаса и других высококлассных игроков испытал большой спад за последние годы. Но пришел Артета начал что-то строить, причем долго и сложно.
И вот наконец этот сезон выдался более или менее удачным, тройка лидеров бесспорна, но кризис в ТТХ и МЮ дал возможность закрепится за ЛЧ. Задел был приличным, учитывая что в запасе были 3 матча. Можно было спокойно закрепится и уверенно подойти к решающим матчам с МЮ и ТТХ. Но 4 досадных поражения и команда опять начинает заставлять сомневаться в ней. И тут Челси, где все думали что будет разгром со стороны синих, а вот и нет, собрались, забили, и выиграли, несмотря на 2 пропущенных. Вопрос - ну и почему нельзя было так играть со всеми кому продули?? Ответов нет. Вот и думай....
Некогда великий клуб Арсена Венгера времен Анри, Виейра, Овермаса и других высококлассных игроков испытал большой спад за последние годы. Но пришел Артета начал что-то строить, причем долго и сложно.
И вот наконец этот сезон выдался более или менее удачным, тройка лидеров бесспорна, но кризис в ТТХ и МЮ дал возможность закрепится за ЛЧ. Задел был приличным, учитывая что в запасе были 3 матча. Можно было спокойно закрепится и уверенно подойти к решающим матчам с МЮ и ТТХ. Но 4 досадных поражения и команда опять начинает заставлять сомневаться в ней. И тут Челси, где все думали что будет разгром со стороны синих, а вот и нет, собрались, забили, и выиграли, несмотря на 2 пропущенных. Вопрос - ну и почему нельзя было так играть со всеми кому продули?? Ответов нет. Вот и думай....