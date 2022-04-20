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«Арсенал» одержал волевую победу в матче с «Челси»

20 апреля 2022, 23:47
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Челси» в перенесенном матче 25-го тура АПЛ (4:2).

Счет открыл игрок «канониров» Эдвард Нкетиа на 13-й минуте, счет сравнял Тимо Вернер на 17-й. После этого «Арсенал» вышел вперед, забил Эмиль Смит-Роу на 27-й, но «Челси» вновь сравнял счет с помощью гола Сезара Аспиликуэты на 32-й минуте. На 57-й минуте Нкетиа оформил дубль, а окончательный счет установил Букайо Сака на 90+2-й минуте.

После матча «Арсенал» идет на 5-й строчке (57 очков), «Челси» идет на 3-й позиции (62 очка).

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool ответ azkan (раскрыть)
22 апреля в 09:05
еще Наби Кейта не удалили за то, что порвал чалобу
azkan
azkan ответ aNOOBis (раскрыть)
21 апреля в 19:59
В том матче законный гол Лукаки отменили.
Во второй раз Тухель учтёт всё и минус один гол на судей))
Санчо Панса
Санчо Панса
21 апреля в 17:25
Неожиданно, прямо скажем! Похоже, что Тухель начал сливать АПЛ на классе. Канониров с заслуженной и столь важной победой в дерби!
avici_liverpool
avici_liverpool ответ aNOOBis (раскрыть)
21 апреля в 14:55
по итогу Кубок то наш + борьба за 1 место
РемаркБулгакыч1972
РемаркБулгакыч1972 ответ Beka_byaka (раскрыть)
21 апреля в 11:57
Эх! Люблю я такие матчи! Смело можно заряжать! Сколько Арс до этого проиграл? 3 или 4- а ведь теорию вероятности никто не отменял.Когда то же они должны были выиграть! В нашем чемпе ЦСКА на подходе, несколько матчей без побед да еще и кубок в минус. Смело можно брать на победу.В Германии Байер захондрил, мало того, даже забить не могут несколько матчей! Думаю тоже прорвёт.Много таких, жаль времени мало за всем уследить.
Bensurr
Bensurr
21 апреля в 10:26
    realdogge the gunner
    realdogge the gunner
    21 апреля в 09:36
    А вы знаете что такое волевая победа ? :) тухлый заголовок
    aNOOBis
    aNOOBis ответ avici_liverpool (раскрыть)
    21 апреля в 09:26, ред.
    С Ливерпулем то сыграли в ничью и в основное и в дополнительное в финале кубка Лиги.
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ dеigandre (раскрыть)
    21 апреля в 09:12
    )) мысли воплощаются в...) И будет благо для Арсенала и болельщиков.
    Romeo 777
    Romeo 777
    21 апреля в 08:14
    Щедрые наши «защитники» в лице Сарра и Кристенсена сделали игру.
    Понятно, что Челси больше всех игр сыграл из команд европейских лиг, игроки устали, и тп...но состав прям удивил. Хлюпика Кристенсена поэтому и отпускают летом, не заслуживает и близко той ЗП (170к фунтов), которые он хочет. Сарр на позиции ЦЗ плох, да и какой ЦЗ с его ростом. Лофтус-Чик еле бегал по полю после 35 минут с начала игры. А 115 миллионный мега-нап Лукаку это просто пародия на нападающего, характера ноль, вернулся в Англию и вновь затух.
    Приятно удивляет Вернер в последний месяц, словно подменили и стал увереннее в себе, не путается в своих ногах (посмотрим насколько хватит его).
    Арсенал в общем с победой и 3-мя очками!🔥
    dеigandre
    dеigandre
    21 апреля в 07:49
    Максиму Иванову надо бы почитать, что такое «Волевая победа».
    dеigandre
    dеigandre ответ Van Vanovich (раскрыть)
    21 апреля в 07:48
    Не надоело?
    ОПС
    ОПС
    21 апреля в 07:45
    Голов много, а голы украшают футбол.
    A.S.A
    A.S.A
    21 апреля в 07:28
    Данная победа была необходима нам как воздух, надеюсь она придаст уверенности нашим игрокам, т.к право на осечки у нас больше нет если хотим попасть в ЛЧ.....!
    Защита Челси вчера небыла похожа сама на себя....три из четырех голов подарок для наших игроков....
    112910415
    112910415
    21 апреля в 07:22
    вот он такой, Арсенал !
    1 984
    1 984
    21 апреля в 07:20
    Арсенал с победой.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    21 апреля в 07:05
    Нужно избавится от Артеты и поставить помощника Стевьенберга, это все его заслуги.)
    monah-10
    monah-10
    21 апреля в 05:57
    Арсенал обыграл топ клуб, нонсенс. А так молодцы, что сказать, давно в ЛЧ не были, не порядок.
    avici_liverpool
    avici_liverpool ответ azkan (раскрыть)
    21 апреля в 05:54
    как бы они не обогнали вас в борьбе за 3 место. Вы точно сольете МЮ и Эвертону
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    21 апреля в 05:53
    хваххахахахаха.
    Еще сынок лэмпарда что-то говорил про месть в финале КА. Вы сначала сыграйте хотя бы вничью с этим днарсеналом, потом надейтесь на победу в кубке
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    21 апреля в 05:41
    Пушкарей с долгожданной победой!
    УЕСКА
    УЕСКА
    21 апреля в 02:14
    Обычно Арсенал проигрывает матчи топ соперникам, но здесь канониры приятно удивили.
    VeniaminS
    VeniaminS
    21 апреля в 00:50
    Да уж,Челси пролетело!!!
    протон
    протон
    21 апреля в 00:36
    Максимально положительно отношусь к Тухелю, но я просто не понимаю зачем он пытается до сих пор из РЛЧ лепить "Жоржиньо", ну плох он в защите, зачем давать ему роль разыгрывающего страхующего полузащитника, он во всех прошлых играх был хорош ближе к атаке. Про Кристенсена и говорить не хочется, Барселона будут "рады".
    протон
    протон
    21 апреля в 00:36
    Не буду глумиться над неадекватными болелами синих, просто поздравлю канониров с победой! Маунта нужно было удалять либо прямой красной, либо 2 жёлтыми (первую из которых не дали в первом тайме). Молодцы, Арсенал!!!
    амурец
    амурец
    21 апреля в 00:29
    Да уж
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    21 апреля в 00:23
    это похвально, но свои очки против команд из второй половины турнирной таблицы канониры должны брать если хотят на что-то претендовать.
    azkan
    azkan
    21 апреля в 00:19
    Я понимаю так, волевая победа это когда проигрывая по ходу матча побеждают в итоге. А такого не было. Тем более в этом матче Челси вообще не играли. Экспериментальная схема и состав. Уставшие игроки. Да и Тухель как то реагировал по споконее.. чем например в матче с Крситалл Пэлас. Но все равно дерби есть дерби. Могли сыграть достойно.
    Но все равно с заслуженной победой Арсенал и пусть поучаствуют в следующем сезоне в ЛЧ!
    David Young
    David Young ответ allemz (раскрыть)
    21 апреля в 00:18
    .
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Тристан (раскрыть)
    21 апреля в 00:17
    То, что прошлым летом потратились на защиту и полузащиту, намекает, что траты будут и этим летом. Смешно, что у нас Ляка и Нкетиа (а на фланге Мартинелли) - вся атакующая группа. То есть, конечно, главные бомбардиры Роу и Сака, полузащитники (хотя Сака можно считать фланговым напом, возможно), но, если бы у нас были нормальные напы, то результаты были бы другие. Ляка уйдет, да и не нужен он уже, Нкетиа хоть и сделал дубль, не верю, что дорастет до напа уровня "Арсенала". Я уверен, что "Арсенал" подпишет какого-нибудь форварда хорошего уровня, главное, чтобы разумно, а с Эду я в этом сомневаюсь.
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