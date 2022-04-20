«Арсенал» одержал волевую победу в матче с «Челси»

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20 апреля 2022, 23:47

«Арсенал» обыграл «Челси» в перенесенном матче 25-го тура АПЛ (4:2).

Счет открыл игрок «канониров» Эдвард Нкетиа на 13-й минуте, счет сравнял Тимо Вернер на 17-й. После этого «Арсенал» вышел вперед, забил Эмиль Смит-Роу на 27-й, но «Челси» вновь сравнял счет с помощью гола Сезара Аспиликуэты на 32-й минуте. На 57-й минуте Нкетиа оформил дубль, а окончательный счет установил Букайо Сака на 90+2-й минуте.

После матча «Арсенал» идет на 5-й строчке (57 очков), «Челси» идет на 3-й позиции (62 очка).