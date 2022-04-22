Контракт Семака продлится, если «Зенит» финиширует в первой двойке

Стало известно, при каком условии будет автоматически продлен контракт главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Действующее соглашение 46-летнего специалиста заканчивается 31 мая 2022 года, но опция продления контракта будет активирована, если питерцы займут первое или второе место в этом сезоне РПЛ.
С таким админресурсом и лояльным судейством было бы грех не выигрывать РПЛ.
Конкуренция в чемпионате по сути отсутствует. И на фоне этого даже Зенит деградирует.
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На этот бред даже отвечать не хочется.
С таким админресурсом и лояльным судейством было бы грех не выигрывать РПЛ.
Конкуренция в чемпионате по сути отсутствует. И на фоне этого даже Зенит деградирует.
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На этот бред даже отвечать не хочется.
С учетом того, что сейчас еврокубков нет, то в принципе смысла нет СБ менять. А так, Семак это уровень среднего клуба РПл.
Ну в целом всё логично: Лиги Чемпионов в ближайшие сезоны не предвидится, а это единственное, за что можно критиковать Семака. Тем более европейские тренеры к нам не приедут, а менять на условного Федотова рискованно и необоснованно.
С учетом того, что сейчас еврокубков нет, то в принципе смысла нет СБ менять. А так, Семак это уровень среднего клуба РПл.
Ну в целом всё логично: Лиги Чемпионов в ближайшие сезоны не предвидится, а это единственное, за что можно критиковать Семака. Тем более европейские тренеры к нам не приедут, а менять на условного Федотова рискованно и необоснованно.
Конкуренция в чемпионате по сути отсутствует. И на фоне этого даже Зенит деградирует.
Конкуренция в чемпионате по сути отсутствует. И на фоне этого даже Зенит деградирует.