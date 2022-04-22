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Контракт Семака продлится, если «Зенит» финиширует в первой двойке

22 апреля 2022, 14:56

Стало известно, при каком условии будет автоматически продлен контракт главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Действующее соглашение 46-летнего специалиста заканчивается 31 мая 2022 года, но опция продления контракта будет активирована, если питерцы займут первое или второе место в этом сезоне РПЛ.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
23 апреля в 09:59
В руководстве зенита уже появилась неуверенность в первом месте?
Garrincha58
Garrincha58
23 апреля в 08:23
значит Динамо можно поздравить с чемпионством Семаку пофиг на титул а второе место уже в кармане надо в оставшихся матчах выиграть одну игру позор таким контрактам и их продлениям поэтому Зенит так и играет зачем силы напрягать все старые футболисты продлили а главные виновники такой игры Семак и Дзюба автоматически тоже.... смех да и только
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
23 апреля в 00:49
Нет, не надул. С моей строны- это тоже была ирония. Надеюсь, челюсть не отвисла?
Константин Смирнов
Константин Смирнов ответ Jon718875 (раскрыть)
22 апреля в 22:36
С вашим и дворник в тройке призёров был бы....
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
22 апреля в 22:29
...для меня пик Зенита 2008 год, спасибо Дику, не скоро появится заряноводенисовоаршавинское племя ...!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 22:05
Посмертный контракт???
DaslerU
DaslerU
22 апреля в 21:34
А что, есть ещё и вторая двойка?
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
22 апреля в 21:25
А что, иностранные специалисты сильно помогли Зениту?
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
22 апреля в 20:57
Юрий, не надо обобщать, здесь не все дураки. Если Вы о себе, это Ваше право, но других оскорблять не надо.
Jon718875
Jon718875
22 апреля в 20:27
С таким составом и дядя Федя мог стать чемпионом РПЛ
старина
старина
22 апреля в 19:44
Бессмертный чтоли?
УЕСКА
УЕСКА
22 апреля в 18:47
Хорошо устроился Семак.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
22 апреля в 18:31
А чо не в 1й 16ке
lotsman
lotsman
22 апреля в 18:21
    112910415
    112910415
    22 апреля в 18:18
    ура, шансы неплохие у яркого тренера ! )
    протон
    протон ответ lotsman (раскрыть)
    22 апреля в 18:12
    Он так будет бесконечно продлеваться
    протон
    протон
    22 апреля в 18:12
    Семак в рпл хорош, так как объективно у Зенита конкуренты отсутствуют. В еврокубках Семак не уровень. Два раза 4 места в групповых этапах (до Семака Зенит на 4 местах не был). В этом году повезло с абсолютным слабаком турнира Мальмё, который Зенит естественно обошёл. Ну и тут же вылетел в следующем этапе.
    С учетом того, что сейчас еврокубков нет, то в принципе смысла нет СБ менять. А так, Семак это уровень среднего клуба РПл.
    Ну в целом всё логично: Лиги Чемпионов в ближайшие сезоны не предвидится, а это единственное, за что можно критиковать Семака. Тем более европейские тренеры к нам не приедут, а менять на условного Федотова рискованно и необоснованно.
    Kosmos58
    Kosmos58
    22 апреля в 18:10
    Рассмешили! Молодцы.
    Хиромант
    Хиромант ответ 5kzerzmen63m (раскрыть)
    22 апреля в 18:00
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      22 апреля в 17:59
      Понятно. Семак не нужен. А выгнать денег жалко.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ dok66 (раскрыть)
      22 апреля в 17:42, ред.
      Зенит последователен? Это Газпром последователен в желании вваливать бюджетные деньги в эту бесполезную цацку Миллера
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
      22 апреля в 17:40
      Передумали с кубком
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      22 апреля в 17:39
      Мельчают запросы Газпрома. Уже и на второе место согласны! Санкции?
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      22 апреля в 17:08
      Алания была чемпионом при здоровом судействе! В игре с Зенитом они и показали кто есть кто! А Семак (не путать с игроком) для ФНЛ!
      Союзник противников
      Союзник противников
      22 апреля в 17:05
      Практически на волоске висит травоед!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      22 апреля в 17:05
      Значит остался...)
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      22 апреля в 17:00
      А как же Кубок?
      Capral
      Capral
      22 апреля в 16:56, ред.
      По поводу админресурса и лояльного судейства, тут, уважаемый, Вы слегка промахнулись, не по адресу попали.
      5kzerzmen63m
      5kzerzmen63m
      22 апреля в 16:53
      Семак слабый тренер, но ему доверяют...
      makkie
      makkie ответ lotsman (раскрыть)
      22 апреля в 16:50
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