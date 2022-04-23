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Дрогба — о санкциях: «Страдают обычные болельщики и работники „Челси“»

23 апреля 2022, 09:05

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал финансовые проблемы клуба.

Очень жаль наблюдать за всем этим... Я считаю, что футбол здесь ни при чём.

Этими санкциями наносят ущерб простым людям, которые трудятся в клубе. Страдают и обычные болельщики, которые ездят за клубом много лет.

Верю, что «Челси» справится с этой ситуацией и продолжит радовать нас.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
23 апреля в 18:13
Неприятненько огребать люлей просто так, ни за хрен собачий, правда?
youtomee
youtomee ответ протон (раскрыть)
23 апреля в 17:49
Это экономические санкции, они и должны бить по экономике всей страны. В этом и цель. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
dok66
dok66
23 апреля в 15:44
Челси после этих санкций против РФ упадет на дно .
beefs
beefs
23 апреля в 14:36
да уж, сейчас всем нелегко...
протон
протон
23 апреля в 14:16
Большинство санкций бьет как раз по простым людям. Таким как мы. Ротенберг Ковальчук и Абрамович чисто житейски, в бытовом плане, хуже жить не станут, их уровень потребления не изменится. А вот наш очень даже
Россия страдает из-за санкций, но политика тут ни при чем. Их вводят против правительства, но ущерб наносят простому народу
ОПС
ОПС
23 апреля в 12:38
Всем сейчас непросто жить. Еще будет все хорошо.
Jake Fallop
Jake Fallop
23 апреля в 12:14
Не лицемерь... Страдают сейчас в другом месте...
Bensurr
Bensurr
23 апреля в 11:49
И на сити наложить бы эти санкции
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
23 апреля в 11:25
Даже выходец с небогатой африканской страны это понимает
VeniaminS
VeniaminS
23 апреля в 11:04
Это точно - дурдом.
zooveterinar
zooveterinar ответ nikoladolgov (раскрыть)
23 апреля в 11:01
Эти рыжие ноются,достали уже,им бабло вложили наворованное, которое они же отжали, и вобще им пора ответить за все грехи и за крымскую в*йну против России тоже!!!
berda2003
berda2003
23 апреля в 10:56
бедные страдальцы...
nikoladolgov
nikoladolgov
23 апреля в 09:57
Пока Абрамович не вернет все награбленное в России Челси лишний на этом празднике жизни . !
2xrv3xfsg2w6
2xrv3xfsg2w6
23 апреля в 09:18
Лес рубят, щепки летят
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