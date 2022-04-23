Дрогба — о санкциях: «Страдают обычные болельщики и работники „Челси“»

Бывший форвард «Челси» прокомментировал финансовые проблемы клуба.

Очень жаль наблюдать за всем этим... Я считаю, что футбол здесь ни при чём.

Этими санкциями наносят ущерб простым людям, которые трудятся в клубе. Страдают и обычные болельщики, которые ездят за клубом много лет.

Верю, что «Челси» справится с этой ситуацией и продолжит радовать нас.