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Артета рассказал о своём назначении в «Арсенал»

23 апреля 2022, 08:58

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о факторе авторитета бывшего наставника команды Арсена Венгера при своём назначении в клуб.

Я думал об этом, когда принимал предложение клуба, но это было не настолько весомо по сравнению возможностью, которая мне представилась, чтобы стать частью клуба и достичь желанной цели. То есть вернуть тот самый высокий уровень, который был у «Арсенала» при Венгере. Это стремление было гораздо больше, чем боязнь неудачи.

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Все комментарии
протон
протон
23 апреля в 13:52
Все правильно.
Фанаты канониров уже соскучились по 4-му месту
beefs
beefs
23 апреля в 08:59
и это очень хорошо...
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