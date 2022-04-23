Артета рассказал о своём назначении в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» рассказал о факторе авторитета бывшего наставника команды при своём назначении в клуб.

Я думал об этом, когда принимал предложение клуба, но это было не настолько весомо по сравнению возможностью, которая мне представилась, чтобы стать частью клуба и достичь желанной цели. То есть вернуть тот самый высокий уровень, который был у «Арсенала» при Венгере. Это стремление было гораздо больше, чем боязнь неудачи.