Артета рассказал о своём назначении в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о факторе авторитета бывшего наставника команды Арсена Венгера при своём назначении в клуб.
Я думал об этом, когда принимал предложение клуба, но это было не настолько весомо по сравнению возможностью, которая мне представилась, чтобы стать частью клуба и достичь желанной цели. То есть вернуть тот самый высокий уровень, который был у «Арсенала» при Венгере. Это стремление было гораздо больше, чем боязнь неудачи.
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