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Почеттино: «Возьму Мбаппе в отпуск с собой, домой»

22 апреля 2022, 16:08

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о возможном уходе из команды нападающего Килиана Мбаппе.

Эта тема меня не беспокоит. Такое происходит во всех клубах. Тренер должен уметь приспосабливаться к таким ситуациям. Лично я заинтересован в том, чтобы он был со мной все время. Возьму его в отпуск с собой, домой. Разумеется, я хочу, чтобы он остался в ПСЖ, все мы думаем об этом. Однако такие решения всегда принимаются игроком, клубом и другой стороной.

Ранее стало известно, что у Мбаппе возникли сложности при переговорах.

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Все комментарии
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
22 апреля в 21:36
ПСЖ это не место для футболиста
A.S.A
A.S.A
22 апреля в 19:50
В Мадрид намылелся Поч?))
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 18:00
Начнёт уговаривать
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 17:51
Конечно же не беспокоит. Потому что оба уходите из ПСЖ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 17:02
Да останется он!
berda2003
berda2003
22 апреля в 16:38
сейчас модно, чтобы дома жила обезьянка: надо её приучать кушать ложкой, футбол смотреть по телеку и т.д.
Elliada
Elliada
22 апреля в 16:14
Это зачем его брать с собой домой? Кусты стричь? А вообще они обоя в ПСЖ не задержатся
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 16:11
Интересно дядька мыслит...
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