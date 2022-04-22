Почеттино: «Возьму Мбаппе в отпуск с собой, домой»

Главный тренер ПСЖ высказался о возможном уходе из команды нападающего .

Эта тема меня не беспокоит. Такое происходит во всех клубах. Тренер должен уметь приспосабливаться к таким ситуациям. Лично я заинтересован в том, чтобы он был со мной все время. Возьму его в отпуск с собой, домой. Разумеется, я хочу, чтобы он остался в ПСЖ , все мы думаем об этом. Однако такие решения всегда принимаются игроком, клубом и другой стороной.