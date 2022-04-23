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Тен Хаг: «Контроль трансферов был моим условием для МЮ»

23 апреля 2022, 08:44

Рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг назвал условие, которое он выдвигал руководству МЮ перед подписанием контракта с «красными дьяволами».

Если бы мне не дали гарантии, я бы не согласился. У меня всегда есть требования, поскольку я беру ответственность и отчитываюсь за результаты.

Не хочу управлять в одиночку, но контроль трансферов – моё условие.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
23 апреля в 21:50
мне кажется Эрик больше подходил для Барсы,чем для МЮ. Команду надо хорошо встряхнуть,необходимо выявить,кто останется,кто будет в режиме ожидания,а кого сразу же отправить по дальше.
Погба - без раздумий,на все 4 стороны. Роналду - в режим ожидания,если нервы у голландца железные можно его сезон потерпеть,лишним не будет,если конечно останется. Рэша тоже надо на паузу.как впрочем и Магваера. Ван де бека надо возвращать,власть меняется,у него появляется прекрасный шанс проявиться.
УЕСКА
УЕСКА
23 апреля в 15:08
Красавчик Тен Хаг. Думаю он многого добьется с МЮ.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
23 апреля в 14:20
Там не в трансферах дело. После САФа там стало гиблое место. 90 % кто туда попадает, играть начинает хуже, перечислять даже нет смысла. Кстати КриРо туда отнести нельзя. А что там нужно поменять, мы узнаем когда всё перевернут, начиная от владельцев, менеджмента и до всех игроков. Ждать придётся ещё долго.
протон
протон
23 апреля в 14:13
Ну, если Рангник построит скаутскую систему, как во всём Ред Булле, то Ливер, который после 30-летней импотенции, выпивший виагру, больше не будет тыкать в нас палкой.
Думаю, Рангник хорош именно в своём деле, но тренировать ему больше не стоит.
Илья Пыркин
Илья Пыркин
23 апреля в 13:38
Согласен) Видел игру команды без Роналду в этом сезоне- лучше когда он в составе. Фактически Рон в одиночку вытащил МЮ в этом сезоне из Группы ЛЧ, и вытаскивал ни одну игру в чемпионате. Но что он один может, если команда мертвая? Кто там может забивать? Рэшворд разве только иногда, и тот уже одной ногой в Барсе.
95-shishani-95
95-shishani-95
23 апреля в 12:29
Сульшер и Рангник поплатились за то, что они не являются такого уровня тренерами. А Роналду очень много раз спасал эту команду. Посмотрим, что сумеет показать Тен Хаг...
Владиславчик
Владиславчик ответ A.S.A (раскрыть)
23 апреля в 12:08, ред.
В Лучшие) и в НО
nikoladolgov
nikoladolgov
23 апреля в 11:51
как дали , так и взяли ... Голландец много думает о себе !
Абдурахман Джантемиров 2
Абдурахман Джантемиров 2 ответ Elliada (раскрыть)
23 апреля в 11:35
Проблема клуба не в Роналду, а в том что тренеры немогут поставить игру и явная пропасть у нас в обороне
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
23 апреля в 09:03
Теперь одна проблема как избавиться от балласта.
lobsterdam
lobsterdam
23 апреля в 09:01, ред.
Построить все заново непростая задача, ТХ не работал в АПЛ, здесь многие сломали себе зубы. Это шестой тренер за 9 лет, в составе переиграло человек 50, так что эта чехарда не на пользу, но пробовать все-таки необходимо.
A.S.A
A.S.A
23 апреля в 08:57
Эрик тен Хаг летом во время трансферного окна...)))
Elliada
Elliada
23 апреля в 08:53
Роналду и футбол Тен Хага не совместим. Поэтому и поставил условие. Если балласт не будет согласен играть так, как хочет тренер или сидеть на лавке, то сразу же продаст его.

Тен Хаг не хочет повторять ошибки Сульшера и Рангника, которые прогнулись под Роналду. В итоге, Сульшер лишился рабочего места. Ведь за результат отвечает тренер.
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 08:47
Пока у него всё по плану.
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