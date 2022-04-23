Тен Хаг: «Контроль трансферов был моим условием для МЮ»

Рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг назвал условие, которое он выдвигал руководству МЮ перед подписанием контракта с «красными дьяволами».
Если бы мне не дали гарантии, я бы не согласился. У меня всегда есть требования, поскольку я беру ответственность и отчитываюсь за результаты.
Не хочу управлять в одиночку, но контроль трансферов – моё условие.
Погба - без раздумий,на все 4 стороны. Роналду - в режим ожидания,если нервы у голландца железные можно его сезон потерпеть,лишним не будет,если конечно останется. Рэша тоже надо на паузу.как впрочем и Магваера. Ван де бека надо возвращать,власть меняется,у него появляется прекрасный шанс проявиться.
Погба - без раздумий,на все 4 стороны. Роналду - в режим ожидания,если нервы у голландца железные можно его сезон потерпеть,лишним не будет,если конечно останется. Рэша тоже надо на паузу.как впрочем и Магваера. Ван де бека надо возвращать,власть меняется,у него появляется прекрасный шанс проявиться.
Думаю, Рангник хорош именно в своём деле, но тренировать ему больше не стоит.
Думаю, Рангник хорош именно в своём деле, но тренировать ему больше не стоит.
Тен Хаг не хочет повторять ошибки Сульшера и Рангника, которые прогнулись под Роналду. В итоге, Сульшер лишился рабочего места. Ведь за результат отвечает тренер.
Тен Хаг не хочет повторять ошибки Сульшера и Рангника, которые прогнулись под Роналду. В итоге, Сульшер лишился рабочего места. Ведь за результат отвечает тренер.