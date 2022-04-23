Тен Хаг: «Контроль трансферов был моим условием для МЮ»

Рулевой «Аякса» назвал условие, которое он выдвигал руководству МЮ перед подписанием контракта с «красными дьяволами».

Если бы мне не дали гарантии, я бы не согласился. У меня всегда есть требования, поскольку я беру ответственность и отчитываюсь за результаты.

Не хочу управлять в одиночку, но контроль трансферов – моё условие.