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Рангник: «Сравнил бы нынешний процесс в МЮ с операцией на открытом сердце»

23 апреля 2022, 08:38

Временный тренер МЮ Ральф Рангник порассуждал о грядущей перестройке в клубе.

Нам предстоит выполнить огромный объем работы. Сравнил бы этот процесс с операцией на открытом сердце.

Считаю, мы можем справиться за год, а не за два или три. Это возможно в течение одного, двух или, может быть, трех трансферных окон.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
23 апреля в 10:37
Ну и причем здесь операция на открытом сердце? Сравнение неуместно. Свои мысли нужно уметь излагать обосновано и понятно.
faneng
faneng
23 апреля в 09:28
Рангик сам драк и аналогии у него драцкие.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 09:01
- И неимущим, и богатым
Мы в равной степени нужны, -
Сказал патологоанатом
И вытер скальпель о штаны.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Это больше Ральфу подходит.
Elliada
Elliada
23 апреля в 08:55
Смотря какие цели перед собой поставят. Если выйти в ЛЧ, то да. Если выиграть АПЛ, тут одного года не хватит
lobsterdam
lobsterdam
23 апреля в 08:53
Проктолог вдруг стал кардиохирургом?
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 08:43
А сердце наверно сам Рагник
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