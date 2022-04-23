Рангник: «Сравнил бы нынешний процесс в МЮ с операцией на открытом сердце»

Временный тренер МЮ Ральф Рангник порассуждал о грядущей перестройке в клубе.
Нам предстоит выполнить огромный объем работы. Сравнил бы этот процесс с операцией на открытом сердце.
Считаю, мы можем справиться за год, а не за два или три. Это возможно в течение одного, двух или, может быть, трех трансферных окон.
Мы в равной степени нужны, -
Сказал патологоанатом
И вытер скальпель о штаны.
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Это больше Ральфу подходит.
Мы в равной степени нужны, -
Сказал патологоанатом
И вытер скальпель о штаны.
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Это больше Ральфу подходит.