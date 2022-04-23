Рангник: «Сравнил бы нынешний процесс в МЮ с операцией на открытом сердце»

Временный тренер МЮ порассуждал о грядущей перестройке в клубе.

Нам предстоит выполнить огромный объем работы. Сравнил бы этот процесс с операцией на открытом сердце.

Считаю, мы можем справиться за год, а не за два или три. Это возможно в течение одного, двух или, может быть, трех трансферных окон.