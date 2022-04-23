Крапухин: «Малком знает русский мат»

Бывший футболист «Зенита» рассказал, как форвард «сине-бело-голубых» учит русский язык.

Малком изучает русский язык. Знает мат.

Мат первым делом учат. Он его употреблял на тренировках. Значит, что человек понимает культуру.

Я не говорю, что Малком орал матом во всю как сапожник! Он иногда в шутку мог на тренировках пару резких фраз кинуть.

А так… За этим не уследишь, это – эмоции. Сергей Богданович, думаю, это понимает. Сложно сдержать себя, когда не забиваешь или пропускаешь.

С Малкомом можно ли перекинуться парой фраз на русском? Да. Футбольные термины, приветствия.

Я не видел, что он ходил с энциклопедией. Но у него есть репетитор. Иногда он внезапно говорил какие-то слова.

Подойдет к тебе, скажет: «со-ба-ка» (смеется). Вышел из душа, видит кого-то из россиян и говорит: «Холодильник!» Кидал фразы в разнобой! Учит так язык.

И еще было видно, как он сильно хочет оправдать сумму, заплаченную за трансфер. Сильно помочь «Зениту».

У него виден огонь в глазах на тренировках и матчах. Даже в раздевалке – по тому, как он настраивается на игры. Номер не отбывает.