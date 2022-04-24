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«Наполи» определил цену за трансфер Осимхена

24 апреля 2022, 17:07

«Наполи» определил трансферную стоимость форварда Виктора Осимхена в 80 миллионов евро.

Контракт 23-летнего нигерийца с неаполитанским клубом рассчитан до 2025 года. По информации источника, «Наполи» готов отпустить игрока этим летом, если им заплатят запрашиваемую сумму.

Ранее сообщалось, что интерес к Виктору проявляет «Арсенал».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
24 апреля в 18:30
Они уже давно столько просят.
A.S.A
A.S.A
24 апреля в 17:56
Арсенал действительно рассматртвает Виктора как одного из основных форвардов.
Дождемся лето и все узнаем
Игрок не плохой, но цену нужно снизить....я все понимаю, молодой, срок по контракту еще большой....но неизвестно как заиграет в АПЛ. У нас вон 80-ти миллионный Пепе сидит лавку полирует, хотя в Лилле отлично играл
протон
протон
24 апреля в 17:36
Он того не стоит.Он хороший футболист, но платить за него такие деньги-большая ошибка.
sv_1969
sv_1969
24 апреля в 17:12
В принципе цена норм! 60 млн на трансфермаркете и контракт до осени 25 года и всего 23 года парню!
Cat01
Cat01
24 апреля в 17:08
Цена хорошая
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