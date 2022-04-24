«Наполи» определил цену за трансфер Осимхена

«Наполи» определил трансферную стоимость форварда Виктора Осимхена в 80 миллионов евро.
Контракт 23-летнего нигерийца с неаполитанским клубом рассчитан до 2025 года. По информации источника, «Наполи» готов отпустить игрока этим летом, если им заплатят запрашиваемую сумму.
Ранее сообщалось, что интерес к Виктору проявляет «Арсенал».
Дождемся лето и все узнаем
Игрок не плохой, но цену нужно снизить....я все понимаю, молодой, срок по контракту еще большой....но неизвестно как заиграет в АПЛ. У нас вон 80-ти миллионный Пепе сидит лавку полирует, хотя в Лилле отлично играл
Дождемся лето и все узнаем
Игрок не плохой, но цену нужно снизить....я все понимаю, молодой, срок по контракту еще большой....но неизвестно как заиграет в АПЛ. У нас вон 80-ти миллионный Пепе сидит лавку полирует, хотя в Лилле отлично играл