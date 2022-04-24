«Наполи» определил цену за трансфер Осимхена

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24 апреля 2022, 17:07

«Наполи» определил трансферную стоимость форварда в 80 миллионов евро.

Контракт 23-летнего нигерийца с неаполитанским клубом рассчитан до 2025 года. По информации источника, «Наполи» готов отпустить игрока этим летом, если им заплатят запрашиваемую сумму.

Ранее сообщалось, что интерес к Виктору проявляет «Арсенал».