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Хаманн: «Будет лучше, если Холанд уйдёт из „Боруссии“»

23 апреля 2022, 13:53

Экс-игрок «Баварии» Дитмар Хаманн высказался о влиянии нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда на клуб.

На него обращено слишком много внимания. Зимой он в одиночестве пробежал круг почета перед южной трибуной. Само его поведение порой было неуважительным. Он пропустил немало игр. Не забывайте, «Боруссия» с ним проигрывала. Поэтому я считаю, что будет лучше, если Холанд уйдет. «Боруссии» полученные за него деньги пойдут на пользу.

Ранее стало известно, кто лидирует в гонке за норвежца.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 16:06
Идёт идёт, всё ни как не уйдёт!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
23 апреля в 14:59
Надо его продавать, потому что, при всем уважении, "Дортмунд" явно показывает, что не собирается становиться конкурентом "Баварии", это ясно звучит и в речах Вацке, и видно по составу и приоритетам. "Дортмунд" выращивал и будет выращивать игроков для продажи. Игроку типа Холанда же интересны высшие достижения.
Брулин
Брулин
23 апреля в 14:56
Правильно. Боруссия должна быть командой, а не Холанд и остальные.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
23 апреля в 14:28, ред.
Причём лучше будет как для самого Холанда, так и для Боруссии.

Холанд в последнее время стал показывать низкую результативность, и как мне кажется он предвкушая переход начал скучать и отчасти деградировать. А если останется на следующий сезон, то может начаться деградация причём ускоренными темпами.

У нас в РПЛ похожее случилось с Чаловым.

Ну и зачем он такой нужен Боруссии? Лучше продавать его сейчас пока он стоит больших денег. Да и Холанду нужен новый вызов.
протон
протон
23 апреля в 14:09
Это же тот человек, который говорил, что Гвардиола не очень успешный тренер?
Холанд топ бомбардир, но надо понимать что Дортмунд сделал золотую инвестицию в него и будет ждать только очень лакомого предложения. Надо понимать, что это актив, а не игрок для Боруссии.

На самом деле видно, что успехи сильно вскружили Холанду голову и там попеременно звучит то эхо медных труб, то звон золотых монет
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 14:01
Наверно знает о чем речь
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