Хаманн: «Будет лучше, если Холанд уйдёт из „Боруссии“»

Экс-игрок «Баварии» высказался о влиянии нападающего «Боруссии» Дортмунд на клуб.

На него обращено слишком много внимания. Зимой он в одиночестве пробежал круг почета перед южной трибуной. Само его поведение порой было неуважительным. Он пропустил немало игр. Не забывайте, «Боруссия» с ним проигрывала. Поэтому я считаю, что будет лучше, если Холанд уйдет. «Боруссии» полученные за него деньги пойдут на пользу.