Хаманн: «Будет лучше, если Холанд уйдёт из „Боруссии“»

Экс-игрок «Баварии» Дитмар Хаманн высказался о влиянии нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда на клуб.
На него обращено слишком много внимания. Зимой он в одиночестве пробежал круг почета перед южной трибуной. Само его поведение порой было неуважительным. Он пропустил немало игр. Не забывайте, «Боруссия» с ним проигрывала. Поэтому я считаю, что будет лучше, если Холанд уйдет. «Боруссии» полученные за него деньги пойдут на пользу.
Ранее стало известно, кто лидирует в гонке за норвежца.
Холанд топ бомбардир, но надо понимать что Дортмунд сделал золотую инвестицию в него и будет ждать только очень лакомого предложения. Надо понимать, что это актив, а не игрок для Боруссии.
На самом деле видно, что успехи сильно вскружили Холанду голову и там попеременно звучит то эхо медных труб, то звон золотых монет
Холанд топ бомбардир, но надо понимать что Дортмунд сделал золотую инвестицию в него и будет ждать только очень лакомого предложения. Надо понимать, что это актив, а не игрок для Боруссии.
На самом деле видно, что успехи сильно вскружили Холанду голову и там попеременно звучит то эхо медных труб, то звон золотых монет
Холанд в последнее время стал показывать низкую результативность, и как мне кажется он предвкушая переход начал скучать и отчасти деградировать. А если останется на следующий сезон, то может начаться деградация причём ускоренными темпами.
У нас в РПЛ похожее случилось с Чаловым.
Ну и зачем он такой нужен Боруссии? Лучше продавать его сейчас пока он стоит больших денег. Да и Холанду нужен новый вызов.
Холанд в последнее время стал показывать низкую результативность, и как мне кажется он предвкушая переход начал скучать и отчасти деградировать. А если останется на следующий сезон, то может начаться деградация причём ускоренными темпами.
У нас в РПЛ похожее случилось с Чаловым.
Ну и зачем он такой нужен Боруссии? Лучше продавать его сейчас пока он стоит больших денег. Да и Холанду нужен новый вызов.