«Ювентус» одолел «Сассуоло» и другие результаты 34-го тура Серии А

«Торино» — «Специа» 2:1
Голы: Лукич Саша 4 (пенальти), Лукич Саша 69 — Манай Рей 90+7 (пенальти)
«Венеция» — «Аталанта» 1:3
Голы: Чрнигой Домен 80 — Пашалич Марио 44, Сапата Дуван 47, Муриэль Луис 63
«Интер» — «Рома» 3:1
Голы: Думфрис Дензел 30, Брозович Марцело 40, Мартинес Лаутаро 52 — Мхитарян Генрих 85
«Верона» — «Сампдория» 1:1
Голы: Капрари Джанлука 78 — Капуто Франческо 44
«Салернитана» — «Фиорентина» 2:1
Голы: Джурич Милан 9, Бонаццоли Федерико 79 — Сапонара Риккардо 64
«Болонья» — «Удинезе» 2:2
Голы: Хики Аарон 6, Сансоне Никола 59 — Удогие Лиенома 25, Саксесс Исаак 46
«Эмполи» — «Наполи» 3:2
Голы: Хендерсон Лиам 80, Пинамонти Андреа 83, Пинамонти Андреа 88 — Мертенс Дрис 44, Инсинье Лоренцо 53
«Дженоа» — «Кальяри» 1:0
Гол: Бадель Милан 89
«Лацио» — «Милан» 1:2
Голы: Иммобиле Чиро 4 — Жиру Оливье 50, Тонали Сандро 90+2
«Сассуоло» — «Ювентус» 1:2
Голы: Джакомо Распадори 39 — Пауло Дибала 45, Моизе Кин 88
Кто смотрел матч , наверняка подтвердят что подопечные Аллегри ну никак не наиграли на победу. Просто дело случая, первый мяч это индивидуальные качества самого Дибала . Второй гол , чистая случайность , т.е чисто техническая ошибка вратаря который пропустил мяч между ног . Причём оба мяча были забиты не из-за красиво заготовленых комбинационных действий игроков Юве . Трусливая тактика Аллегри исключает красоту розыгрыша , чётко выверенных комбинационных действий. Кто последний раз видел Влаховича , Дибала и К° в красиво разыграных действиях с таким же красивым голом в исполнении Влаховича. На мой субъективный взгляд кажется, что и Моратта и Влахович и Дибала начинают постепенно но уверенно деградировать как игроки нападения. И в этом я вижу вину только Аллегри, как и всей игры команды Юве. Да даже в обороне уже всё идёт ужасно. Игроки обороны делают уж очень много ошибок, как говорится пожарить в своей штрафной площади. Даже в сегодняшнем матче это постоянно прослеживалось когда игроки Сассуоло подберались к штрафной, и только чудо и не точные удары спасало ворота Юве от гола . Мне как болельщику Юве всё меньше и меньше хочется видеть у руля Аллегри . Такое складывается ощущение что команда с Аллегри, выходя на игру просто мучается все девяносто минут.
Не хочется видеть такой Юве . Всем Добра !
Кто смотрел матч , наверняка подтвердят что подопечные Аллегри ну никак не наиграли на победу. Просто дело случая, первый мяч это индивидуальные качества самого Дибала . Второй гол , чистая случайность , т.е чисто техническая ошибка вратаря который пропустил мяч между ног . Причём оба мяча были забиты не из-за красиво заготовленых комбинационных действий игроков Юве . Трусливая тактика Аллегри исключает красоту розыгрыша , чётко выверенных комбинационных действий. Кто последний раз видел Влаховича , Дибала и К° в красиво разыграных действиях с таким же красивым голом в исполнении Влаховича. На мой субъективный взгляд кажется, что и Моратта и Влахович и Дибала начинают постепенно но уверенно деградировать как игроки нападения. И в этом я вижу вину только Аллегри, как и всей игры команды Юве. Да даже в обороне уже всё идёт ужасно. Игроки обороны делают уж очень много ошибок, как говорится пожарить в своей штрафной площади. Даже в сегодняшнем матче это постоянно прослеживалось когда игроки Сассуоло подберались к штрафной, и только чудо и не точные удары спасало ворота Юве от гола . Мне как болельщику Юве всё меньше и меньше хочется видеть у руля Аллегри . Такое складывается ощущение что команда с Аллегри, выходя на игру просто мучается все девяносто минут.
Не хочется видеть такой Юве . Всем Добра !
Аллегри - философ. Качество игры смущает. Очень радует Закария. Кин сегодня провёл, может, один из лучших таймов за все время.
Наконец-то у команды появился стальной характер ! Макс реально проделал титанические труды, в следующем сезоне Юве фаворит на скудетто !
Аллегри - философ. Качество игры смущает. Очень радует Закария. Кин сегодня провёл, может, один из лучших таймов за все время.
Наконец-то у команды появился стальной характер ! Макс реально проделал титанические труды, в следующем сезоне Юве фаворит на скудетто !