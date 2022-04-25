«Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на 6 очков

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вчера, 20:56

«Зенит» одержал гостевую победу над «Краснодаром» в матче 26-го тура РПЛ (3:1).

Счет открыл игрок «Зенита» Иван Сергеев на 35-й минуте. Малком на 42-й удвоил преимущество. Хозяева ответили голом Ираклия Манелова на 73-й минуте. Окончательный счет установил Магомед Оздоев на 88-й минуте.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом (58 баллов). «Краснодар» расположился на 6-й строчке (39 очков).

Ранее в туре другой претендент на чемпионство потерпел поражение.