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«Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на 6 очков

вчера, 20:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» одержал гостевую победу над «Краснодаром» в матче 26-го тура РПЛ (3:1).

Счет открыл игрок «Зенита» Иван Сергеев на 35-й минуте. Малком на 42-й удвоил преимущество. Хозяева ответили голом Ираклия Манелова на 73-й минуте. Окончательный счет установил Магомед Оздоев на 88-й минуте.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом (58 баллов). «Краснодар» расположился на 6-й строчке (39 очков).

Ранее в туре другой претендент на чемпионство потерпел поражение.

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Все комментарии
ATG
ATG
сегодня в 05:34
Это уже не чемпионат а калека! Судейства нет, убрать от обезьян нужно повторы. Было лучше без этой шняги! Ну и вообще, уровень конечно сейчас - называется подписку плачу , но не смотрю
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:38
Теперь Динамо может и не мечтать о чемпионстве.
Maikl322
Maikl322 ответ Александр Апалько (раскрыть)
сегодня в 02:02
Бавария,Реал и т.д. еще лучше и богаче так ,что тоже не лучшие))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:11
А никто , ничего и не сослагает. Просто играть надо на команду , а не на себя.
Capral
Capral ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:52
В футболе как и в жизни не существует сослагательных наклонений.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Maikl322 (раскрыть)
сегодня в 00:29
Он не лучший. Зенит просто богаче остальных
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:06
Вот не пожадничай Ильин в чужой штрафной, откати мяч свободному партнеру, тогда и не было быстрой контратаки питерцев, которая привела к третьему голу. Игра состоит из мелочей, и питерцы в этих мелочах техничнее, опытнее, дисциплинированнее. Вот потому и выиграли.
Похоже, с чемпионством вопрос разрешился. Хотя большинство уже давно отдали лавры победителя Питеру.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:57
Это лишь подчёркивает разницу...
Бавария проигрывает Бохуму который имеет состав в 16 раз дешевле чем у Мюнхена....
Зенит же уступает Туле...которая дешевле составом лишь в 8 раз....

Всё относительно....
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:49
Какой Зенит ?
Это который в Европе на последнем месте ?
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:16
Возможно у еврогегемонов и нет таких показателей, но у них и нет- Тулы, Химок, Уфы, и им подобных....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:08, ред.
15 игр чемпионата подряд без поражений....
Даже у евроГегемонов...ПСЖ и Баварии нет таких показателей...))

И пока Дзюба копит силы на поздравление бывшей команды с Юбилеем..его соратники добились заслуженной победы на выезде....
Краснодар порадовал..как всегда задорно куражно...всё комильфо...от игры до арены...при счёте 2:1 мог и сравнять...но вышедший на замену Оздоев решил прекратить все разговоры о возможных шансах Динамо на чемпионство....

Радует что Ростов и Краснодар в отсутствии легионеров показывают хорошую игру...никогда не думал что отъезд легионеров обнаружит столько толковых ребят среди бывших резервистов....а значит есть порох в пороховницах...есть отечественный резерв....и это здорово....

Всех поклонников Зенита ещё раз с такими нужными 3-мя очками !!!!
Краснодару спасибо за фееричную игру...!!!

Думаю лучший игрок матча Матвей Сафонов.....
shur
shur
вчера в 22:23
...это очевидно , что Питер чемпионы и причём тут вся возня с Динамо ...!
gentlewolf
gentlewolf ответ Doping87 (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
"унижай" - крик болельщиков Зенита на матче 3 отборочного раунда лиги Европы в 09.08.2018 :))))
Doping87
Doping87
вчера в 22:05
Хоп давай, давай, доминируй унижай! 1-3 Зенит чемпион!
Maikl322
Maikl322
вчера в 22:00
Зенит ЯВНО ЛУЧШИЙ в России!
Maikl322
Maikl322 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 21:56
Махала большевиков зато в 63))).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:38
С Победой !!!!!!!

Коротко...
Если бы вратари поменялись местами - счёт был бы 6:0 в пользу Зенита....
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:36
Спасибо Газпрому за вылет из ЛЧ каждый год !
Ну в этом году даже в ЛЧ не попадут.
Все бесплатно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:34
хорошая была игра.
berda2003
berda2003
вчера в 21:31
кто б сомневался...
minai
minai ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:29
Да надо бы уже поздравить.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:23
Поздравляю с кубком!)))
pomor45
pomor45
вчера в 21:20
Зенит предпринимает все усилия, чтобы не стать чемпионом, но соперники оказывают упорное сопротивление. Видимо придётся сделать покер.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:17
мб чуть не в тему, но жизненно)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:12
Карпуша уже ответил)
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:10
Дзюба проиграл спор Геничу и теперь Генич хочет чтобы Дзюба вышел на поле в футболке с его, Геничем, фото и надписью: «Спартак», разбань Генича!». Вряд ли Семак его против Спартака выпустит!)))
Cat01
Cat01
вчера в 21:03
Почти всё ясно
протон
протон
вчера в 21:00
Думаю Зенит чемпион .
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 21:00
Краснодар боролся до конца. Респект!
t272nm
t272nm
вчера в 20:59
Всех с победой! Краснодару спасибо за игру. В концовке заставили понервничать. Зениту нужно было использовать свои моменты, тогда бы не было валидола. Впрочем, итак, не плохо получилось.
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