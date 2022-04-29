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Янг пока не планирует завершать карьеру

сегодня, 12:01

Защитник «Астон Виллы» Эшли Янг на данный момент не планирует завершать карьеру. Игрок продлит контракт с клубом.

Я в хорошей форме, не сбавляю обороты ни на миг, и могу продолжить работать в том же темпе. Недавно я говорил с агентом, и я ему заявил, что вполне смогу играть до 40 лет. Я всегда утверждаю, что в ближайшем будущем не планирую завершать карьеру. Я в хороших кондициях и могу быть эффективным на поле.

Да, мне может понадобиться больший период времени для восстановления, однако в остальном я уверен, что могу быть готовым на 100 процентов. Я могу и дальше играть, возраст — всего лишь цифра.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:24
Ну раз силы есть, то можно и поиграть.
1 984
1 984
сегодня в 12:03
Пусть играет пока хочет и может.
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