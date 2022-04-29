Янг пока не планирует завершать карьеру

Защитник «Астон Виллы» на данный момент не планирует завершать карьеру. Игрок продлит контракт с клубом.

Я в хорошей форме, не сбавляю обороты ни на миг, и могу продолжить работать в том же темпе. Недавно я говорил с агентом, и я ему заявил, что вполне смогу играть до 40 лет. Я всегда утверждаю, что в ближайшем будущем не планирую завершать карьеру. Я в хороших кондициях и могу быть эффективным на поле.

Да, мне может понадобиться больший период времени для восстановления, однако в остальном я уверен, что могу быть готовым на 100 процентов. Я могу и дальше играть, возраст — всего лишь цифра.