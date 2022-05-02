Пирло может стать главным тренером «Специи»

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02 мая 2022, 18:28

Бывший главный тренер «Ювентуса» может занять аналогичную должность в «Специи». Нынешний наставник команды покинет её по окончании сезона вне зависимости от результатов. Руководство «Специи» считает именно Пирло приоритетным вариантом на пост тренера команды.