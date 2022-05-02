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Пирло может стать главным тренером «Специи»

02 мая 2022, 18:28

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может занять аналогичную должность в «Специи». Нынешний наставник команды Тиаго Мотта покинет её по окончании сезона вне зависимости от результатов. Руководство «Специи» считает именно Пирло приоритетным вариантом на пост тренера команды.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
02 мая в 23:20
Вот специю тренировать это точно его, но никак не Юве
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
02 мая в 21:46, ред.
Слишком он какой то сдержанный для коуча. Сколько его помню по Юве, у него всегда наблюдался пассив языка тела: вечно руки скрещены на груди, лицо каменное, ноль взвинченности и энергетики, манера поведения в целом чересчур умеренная - без малейшего намёка на эмоции и вовлечённость в игровой процесс.

P.S. Как по мне - игрок он был от Бога, но тренерское ремесло не его стезя в принципе.
Zhgoon
Zhgoon
02 мая в 20:02
Хороший вариант для обеих сторон. «Специа» ни на что не претендует, главное выигрывать у главных конкурентов и удерживаться в середине таблицы. А для Пирло это отличная возможность учиться и набивать шишки без давления.
A.S.A
A.S.A
02 мая в 19:54
Как вариант вполне возможный, а в идеале можно поработать сезон в СерииВ в каком нибудь клубе борющемся за повышение в классе, как это делали Индзаги, Гатузо, да и многие тренера, вот потом можно и клуб из Серии А возглавлять
witynchik
witynchik
02 мая в 19:34
Только успехов Андрюхе на новом поприще!
КЭТиК
КЭТиК
02 мая в 19:34
Результаты отличные, зачем менять тренера?
VeniaminS
VeniaminS
02 мая в 19:28
Удачной работы,если встанет у руля.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
02 мая в 19:03
Посмотрим, что будет.
STVA 1
STVA 1
02 мая в 18:57
Удачи ему
BDA81
BDA81
02 мая в 18:43
Ему изначально нужно было пробывать со скромным клубом, а не с Ювентусом. Пускай пробует,набивает шишки. Удачи.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 мая в 18:39
Ну какой же из него тренер?
shlomo2
shlomo2
02 мая в 18:39
Может и не согласится
Сварожич
Сварожич
02 мая в 18:31
если займет, то пусть все получится
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