Пирло может стать главным тренером «Специи»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может занять аналогичную должность в «Специи». Нынешний наставник команды Тиаго Мотта покинет её по окончании сезона вне зависимости от результатов. Руководство «Специи» считает именно Пирло приоритетным вариантом на пост тренера команды.
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P.S. Как по мне - игрок он был от Бога, но тренерское ремесло не его стезя в принципе.
P.S. Как по мне - игрок он был от Бога, но тренерское ремесло не его стезя в принципе.