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«Не слушайте фейковые новости». Конте — о слухах про уход в ПСЖ

вчера, 17:23

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал информацию, согласно которой он может уйти в ПСЖ.

Думаю, что это хорошо, что другие клубы ценят мою работу. Однако мне не нравится, когда люди пытаются выдумывать новости только для разговоров или создания проблемы. Это неправильно и несправедливо по отношению ко мне и к клубам, о которых идет речь.

Эта ситуация вызывает у меня улыбку, но я думаю, что люди, которые делают что-то подобное, должны проявить уважение ко всем, кто вовлечен в эту ситуацию, а не выдумывать фейковые новости и говорить много лжи.

У нас впереди пять игр. Затем, в конце сезона, в частном порядке я поговорю со своим клубом и найду лучшее решение.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:52
А хотелось бы.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:00, ред.
ДСА удачи!!!
David Young
David Young
вчера в 17:40
Да, лучше не выдумывать новости.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:38, ред.
И Боже вас сохрани, не читайте лондонских и парижских газет...
David Young
David Young ответ bu6nuj8uyjj5 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:31
Добрый день. Там была ссылка на сторонний сайт, этого следует избегать. Например закрашивать ту часть картинки на которой изображена ссылка на сайт, либо вырезать ту часть на которой это изображено.

Я посмотрел, действующий бан за данное нарушение только у одного аккаунта, и он истекает завтра, бан до 09:20.

По поводу банов и ставок есть в правилах - "6) Не нарушайте правила сайта — во время бана ставку сделать нельзя."
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:27
Всё правильно сказано.
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