«Не слушайте фейковые новости». Конте — о слухах про уход в ПСЖ

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал информацию, согласно которой он может уйти в ПСЖ .

Думаю, что это хорошо, что другие клубы ценят мою работу. Однако мне не нравится, когда люди пытаются выдумывать новости только для разговоров или создания проблемы. Это неправильно и несправедливо по отношению ко мне и к клубам, о которых идет речь.

Эта ситуация вызывает у меня улыбку, но я думаю, что люди, которые делают что-то подобное, должны проявить уважение ко всем, кто вовлечен в эту ситуацию, а не выдумывать фейковые новости и говорить много лжи.

У нас впереди пять игр. Затем, в конце сезона, в частном порядке я поговорю со своим клубом и найду лучшее решение.