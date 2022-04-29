«Не слушайте фейковые новости». Конте — о слухах про уход в ПСЖ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал информацию, согласно которой он может уйти в ПСЖ.
Думаю, что это хорошо, что другие клубы ценят мою работу. Однако мне не нравится, когда люди пытаются выдумывать новости только для разговоров или создания проблемы. Это неправильно и несправедливо по отношению ко мне и к клубам, о которых идет речь.
Эта ситуация вызывает у меня улыбку, но я думаю, что люди, которые делают что-то подобное, должны проявить уважение ко всем, кто вовлечен в эту ситуацию, а не выдумывать фейковые новости и говорить много лжи.
У нас впереди пять игр. Затем, в конце сезона, в частном порядке я поговорю со своим клубом и найду лучшее решение.
https://youtu.be/cVgOOdpdj-o
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Я посмотрел, действующий бан за данное нарушение только у одного аккаунта, и он истекает завтра, бан до 09:20.
По поводу банов и ставок есть в правилах - "6) Не нарушайте правила сайта — во время бана ставку сделать нельзя."