Салах: «В финале хочу сыграть с „Реалом“»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился впечатлениями после выхода в финал Лиги чемпионов.
Я хочу сыграть с «Реалом» в финале. «Сити» — очень трудный соперник. Мы несколько раз играли с ними в этом сезоне, но лично мне хотелось бы сыграть с «Реалом» и взять реванш за поражение в предыдущем финале (в 2018 году).
Отпразднуем победу над «Вильярреалом» как следует. Нужно порадоваться нашему успеху. А уже завтра начнем готовиться к следующим матчам.
Здорово, что мы снова вышли в финал. Три финала за пять лет — невероятное достижение. На выходных у нас важная игра с «Тоттенхэмом». Завтра будет новый день, и все начнется с чистого листа.
Тем временем Реал с тремя победами подряд
Тем временем Реал с тремя победами подряд
и потом какой реванш для Салаха может быть против Реала, когда на поле не будет Рамоса.......
PS а я жду английский финал, это будет класное завершение сезона........итог АПЛ кто первый Ливер или МС и финал у кого в итоге окажется чашка...... МС заберет себе главные трофеи или Ливерпуль поставит еще пару рекордов......
и потом какой реванш для Салаха может быть против Реала, когда на поле не будет Рамоса.......
PS а я жду английский финал, это будет класное завершение сезона........итог АПЛ кто первый Ливер или МС и финал у кого в итоге окажется чашка...... МС заберет себе главные трофеи или Ливерпуль поставит еще пару рекордов......