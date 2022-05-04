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Салах: «В финале хочу сыграть с „Реалом“»

вчера, 07:48

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился впечатлениями после выхода в финал Лиги чемпионов.

Я хочу сыграть с «Реалом» в финале. «Сити» — очень трудный соперник. Мы несколько раз играли с ними в этом сезоне, но лично мне хотелось бы сыграть с «Реалом» и взять реванш за поражение в предыдущем финале (в 2018 году).

Отпразднуем победу над «Вильярреалом» как следует. Нужно порадоваться нашему успеху. А уже завтра начнем готовиться к следующим матчам.

Здорово, что мы снова вышли в финал. Три финала за пять лет — невероятное достижение. На выходных у нас важная игра с «Тоттенхэмом». Завтра будет новый день, и все начнется с чистого листа.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
вчера в 21:23
МС-будет очень сложно ,судит продажный Орсато,да всё закономерно Перес подкупил всё что можно .
Alex12357
Alex12357 ответ Ливерпулище (раскрыть)
вчера в 21:16
А вы читать умеете ?Реал играл первые игры на выезде в 1/8,1/4,1/2-вот именно это и является подкупом!
vedevas_93
vedevas_93 ответ Ливерпулище (раскрыть)
вчера в 15:53
тоже надеюсь, что реал сыграет с ливерпулем, я говорил изначально, что полуфинал с мс это самое тяжело будет, но если все таки пройдут мс, то с ливерпулем будет значительно спокойнее и скорее всего проще
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Alex12357 (раскрыть)
вчера в 14:00
Что бы играть в 1/8 первый матч на чужом поле, нужно первое место в группе занять)
Michael Myers95
Michael Myers95
вчера в 12:42
Клопп очень хорошую команду создал, уже третий раз выходят в финал ЛЧ при нём
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:29
Против "Реала" у вас больше шансов. Уж больно "старческая" команда, в которой пока играет только один Бензема, и которая может не выдержать высокого темпа "Ливерпуля".
Alex12357
Alex12357 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 11:09
Всё будет зависеть от судейства ,так как Реал в 1/8,1/4,1/2-все первые игры проводил на чужом поле ,такой привилегии не удостаивался ни один футбольный клуб в Мире-здесь ясно что всё куплено,посмотрим как подкупили судей или нет на сегодняшнюю игру,МС намного сильнее Реала ,но судьи ,есть судьи могут отсудить на совесть ,а могут по звонку из банковской ячейки!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:02
Вообще ничего не ясно, кто выйдет в финал из пары Реал - МС, Мадрид оформил чемпионство, командный настрой будет просто боевой, все силы отдадут на поле.
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:53
С такой играй как вчера,тебя гнать нужно в три шеи из Ливерпуля!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:52, ред.
Салаху надо быть поосторожней в своих желаниях - в жизни они иногда сбываются...!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:15
Было бы очень интересно.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:12
Хотелось бы, конечно, Реал-Ливер, но будет, скорее всего М. Сити и английский сверх закрытый и скучный финал.
NOVA
NOVA
вчера в 09:11
было бы здорово конечно что бы Реал тоже вышел в финал ЛЧ и еще раз обыграл ливер!!!
vedevas_93
vedevas_93 ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
вчера в 09:00
другое дело три финала лч подряд и три победы, интересно кто сможет повторить это вообще еще в истории))
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 08:46
Три финала за пять лет — невероятное достижение.
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:31
Сити против
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:28
Это был бы красивый финал
протон
протон
вчера в 08:16
Салах; три финала лч за пять лет это ВАУ
Тем временем Реал с тремя победами подряд
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:07
Выбирает вариант полегче?))
DXTK
DXTK
вчера в 08:02
Реал?.......против МС у Ливерпуля есть шанс на победу, но с Реалом шансы равны 5% на успех, сливочные еще ни разу не проигрывали финал в 21 веке. .......

и потом какой реванш для Салаха может быть против Реала, когда на поле не будет Рамоса.......

PS а я жду английский финал, это будет класное завершение сезона........итог АПЛ кто первый Ливер или МС и финал у кого в итоге окажется чашка...... МС заберет себе главные трофеи или Ливерпуль поставит еще пару рекордов......
shlomo2
shlomo2
вчера в 07:55
Думаю, что играть будете с МС
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:54
Это вряд ли. Ставлю на проход Сити.
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