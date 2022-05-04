Салах: «В финале хочу сыграть с „Реалом“»

Форвард «Ливерпуля» поделился впечатлениями после выхода в финал Лиги чемпионов.

Я хочу сыграть с «Реалом» в финале. «Сити» — очень трудный соперник. Мы несколько раз играли с ними в этом сезоне, но лично мне хотелось бы сыграть с «Реалом» и взять реванш за поражение в предыдущем финале (в 2018 году).

Отпразднуем победу над «Вильярреалом» как следует. Нужно порадоваться нашему успеху. А уже завтра начнем готовиться к следующим матчам.

Здорово, что мы снова вышли в финал. Три финала за пять лет — невероятное достижение. На выходных у нас важная игра с «Тоттенхэмом». Завтра будет новый день, и все начнется с чистого листа.