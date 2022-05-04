Эмери: «Мы должны были сыграть идеально все 90 минут»

Главный тренер «Вильярреала» рассказал о поражении от «Ливерпуля».

Первый тайм получился просто идеальным. Мы показали игру, которая дала нам надежду. В перерыве мы знали, что Жерар Морено испытывает проблемы, но мы хотели, чтобы он оставался на поле как можно дольше. Но он не мог совершать рывки. И мы потеряли важного игрока.

Мы провели первый тайм как планировали. Он прошел по самом оптимистичному сценарию для нас. Но мы должны были сыграть идеально все 90 минут, особенно в обороне.

Мы должны были больше владеть мячом, контролировать игру. Но во втором тайме у нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять этой мощи «Ливерпуля».