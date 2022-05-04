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Эмери: «Мы должны были сыграть идеально все 90 минут»

вчера, 07:43
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал о поражении от «Ливерпуля».

Первый тайм получился просто идеальным. Мы показали игру, которая дала нам надежду. В перерыве мы знали, что Жерар Морено испытывает проблемы, но мы хотели, чтобы он оставался на поле как можно дольше. Но он не мог совершать рывки. И мы потеряли важного игрока.

Мы провели первый тайм как планировали. Он прошел по самом оптимистичному сценарию для нас. Но мы должны были сыграть идеально все 90 минут, особенно в обороне.

Мы должны были больше владеть мячом, контролировать игру. Но во втором тайме у нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять этой мощи «Ливерпуля».

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:52
Да и плевать на них. Команда с таким футболом не достойна играть в финале ЛЧ.
Mi6
Mi6
вчера в 11:39
Эмери толковейший тренер!!!
Zak11
Zak11
вчера в 09:41
Вратарь конечно очень слабо сыграл, Эмери правильно говорит, что идеально нужно было провести оба тайма, а не один. Но сказка не получилась
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:08
Так сыграть оба тайма, как первый, против Ливера просто невозможно, учитывая то что красные вышли на второй тайм очень злые, видать пропихон им мистер Клопп, устроил в перерыве чудовищный! Если бы ещё не ошибка воротчика с первым голом, может быть и сдержали бы, стерпели, как сдержали Юве и Баварию, но... Спасибо, ЖПЛ и Унаи Эмери за ваше героическое и показательное для многих, выступление в этой ЛЧ! За вас хотелось болеть! Это было космически круто!
Roman73
Roman73
вчера в 09:03
Сельский Реал хватило только на один тайм или недоделанный подвиг Эммери.
barcamilan
barcamilan
вчера в 08:59
сыграть идеально весь матч невозможно, вы не киборги
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:57
Скамейка не позволила держать такой темп на протяжении всего матча. Да и ошибаться больше стали от усталости и напряжения.
Но все равно респект за эту ЛЧ. Молодцы!!!
протон
протон
вчера в 08:14
В любом случае Эмери большая умница.
Невероятный сезон провел в ЛЧ и достойно проиграл лучшей команде. Респект за такую команду, за путь который они проделали в этом евросезоне и за адекватную оценку произошедшему на поле!
Матч кстати зеркальное отражение финала ЛЕ-16 между Клоппом и Эмери. Тогда точно также первый тайм остался за Клоппом, но во втором Эмери отгрузил трёшку и забрал кубок.
Эмери очень подходящий тренер для Вильярреала, надеюсь задержится надолго.
Первый тайм сегодня просто огонь! Есть куда расти и прибавлять.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:08
Вратарю об этом скажите
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 07:56
И так прыгнули выше головы, сказка закончилась.
shlomo
shlomo
вчера в 07:53
Посмотрим как получится
lotsman
lotsman
вчера в 07:46
Должны были, но не сыграли.
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