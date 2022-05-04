Мостовой: «Никто не ожидал такой игры от „Вильярреала“»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем».

Никто не ожидал такой игры от «Вильярреала». Во втором тайме я увидел две другие команды: в первом тайме я не видел, где был «Ливерпуль», а во втором не понял, что произошло с «Вильярреалом».

Физическое состояние игроков «Вильярреала» вызывало вопросы ещё в первой игре. Здесь вышли, первые 15 минут побежали. Видимо, они всё выложили, а во втором тайме просто ходили пешком

Когда «Вилльяреал» выигрывал у «Ливерпуля» 2:0, верил, что могут пройти в финал. «Ливерпуль» я не видел на поле в первом тайме.