Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Мостовой: «Никто не ожидал такой игры от „Вильярреала“»

сегодня, 00:30
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем».

Никто не ожидал такой игры от «Вильярреала». Во втором тайме я увидел две другие команды: в первом тайме я не видел, где был «Ливерпуль», а во втором не понял, что произошло с «Вильярреалом».

Физическое состояние игроков «Вильярреала» вызывало вопросы ещё в первой игре. Здесь вышли, первые 15 минут побежали. Видимо, они всё выложили, а во втором тайме просто ходили пешком

Когда «Вилльяреал» выигрывал у «Ливерпуля» 2:0, верил, что могут пройти в финал. «Ливерпуль» я не видел на поле в первом тайме.

Все новости
Семин пожелал Семаку побить рекорд Романцева
Вчера, 22:50
Мостовой: «С первых дней работы Витории я был на стороне тренера»
Вчера, 19:11
Петржела: «„Зенит“ опять не вышел бы из группы, если бы их допустили в ЛЧ»
Вчера, 16:18
Широков порассуждал о причинах гегемонии «Зенита» в РПЛ
Вчера, 15:57
Сутормин: «Делаем в „Зените“ всё, чтобы быть похожими на „Баварию“»
Вчера, 09:47
Свищев: «Нужно подумать о возможности перехода в азиатскую конфедерацию»
Вчера, 07:14
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:22
это жизнь, так бывает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:10
Тренер виноват,чтототсказал команде и те посыпались
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:09
Мосту не нужно за всех говорить, многие ждали ударного ответа от тренеришки.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 07:07
Если команда вышлана 1/2 финала, значит уже умеют играть?!!
lotsman
lotsman
сегодня в 07:02
Силёнок не хватило на всю игру.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:27
Сил у них не хватило
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:22
Во втором тайме Ливерпуль припекло
swed27
swed27
сегодня в 04:40
Все вполне закономерно В первом тайме Ливерпуль охранял результат первого матча. Во втором уже пришлось действовать
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:26
Первый отличный выдали.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:52
Для меня тоже сюрприз.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:09
Шикарный первый тайм, второй тайм Клопп в чистую выиграл.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 