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Уткин: «Как же здорово, что на свете есть Эмери»

вчера, 09:18
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал поражение «Вильярреала» в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:3 и 2:5 по сумме встреч).

Как же здорово, что на свете есть Эмери. И такие команды, как сегодняшний «Вильярреал». Эмери снова показал, что он может извлечь из своей команды максимум. Эти ребята герои — и старый Альбиоль, которого, как выясняется, не обогнать, и Капу, способный одну и ту же атаку сперва запороть неловким приемом мяча, а потом спасти подачей на Коклена, и сам Коклен, который вообще-то в чемпионате Испании забил в двадцати играх один гол.

Когда-нибудь они прорвутся и в финал, когда-то такие, как они, победят. Не в этот раз.

Блистательный матч.

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:54
Было и с 3-0.
санек002
санек002 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:22
может ты и прав!спасибо за адекватный ответ !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:18
А я могу представить себе настроение игроков испанской команды. После первого тайма счастье было так близко, но, к их сожалению, соперник был ещё тот... Бессонная ночь у всех без исключения, в голове все перепитии матча, вздохи сожаления и разочарования, ворочания с боку на бок; жена, которая гладит тебя по головке и успокаивает; твои слёзы у неё на коленях; а под утро беспокойная полудрёма...
Вы сделали всё, что могли, и даже больше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:13
Какой он герой, с 2-0 так облажаться, это его вина полностью!
112910415
112910415
вчера в 11:10
Василий формулировать умеет !
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 10:22
Как же печально, что по-прежнему лезешь в футбол
cska1948
cska1948 ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 10:07
До Эмери гл. тренером СпаМа был Карпин, который завоевал с командой серебро. Но Федун отстранил его от должности гл. тренера и оставил его гендиром. Карпин на одной из программ сказал, что раз отстранили гл. тренера, который привёл команду к серебру, значит следующий тренер должен привести команду к золоту. Карпин сам привёл в команду Эмери и ... бросил его там, самостоятельно выплывать, не оказывая ему ни какой поддержки как гендир. Вот Эмери и утонул. Уж очень хотелось Карпину доказать Федуну, что тот зря снял его с должности гл. тренера.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:51
Как плохо что есть такие журналисты как Уткин.
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 09:35
Действительно... Вот тут с ним согласен на все 10000
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:31
Вася умеет сказать и добавить нечего!
протон
протон
вчера в 09:27
Всё по делу
bashnat013
bashnat013
вчера в 09:26
Не говори хоть есть кому 63 можно надирать
санек002
санек002
вчера в 09:24
и почему он у нас ничего не показал ?просто не дали наверное!а так тренер классный конечно!
Cat01
Cat01
вчера в 09:20
Это тренер сказка
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