Уткин: «Как же здорово, что на свете есть Эмери»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал поражение «Вильярреала» в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:3 и 2:5 по сумме встреч).

Как же здорово, что на свете есть Эмери. И такие команды, как сегодняшний «Вильярреал». Эмери снова показал, что он может извлечь из своей команды максимум. Эти ребята герои — и старый Альбиоль, которого, как выясняется, не обогнать, и Капу, способный одну и ту же атаку сперва запороть неловким приемом мяча, а потом спасти подачей на Коклена, и сам Коклен, который вообще-то в чемпионате Испании забил в двадцати играх один гол.

Когда-нибудь они прорвутся и в финал, когда-то такие, как они, победят. Не в этот раз.

Блистательный матч.