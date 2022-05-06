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Мойес: «Считаю, что мы атаковали острее соперника»

сегодня, 07:16
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о поражении от «Айнтрахта».

Мы пытались. Создавали моменты, я считаю, что атаковали острее соперника. Нужно поздравить «Айнтрахт» и пожелать ему всего наилучшего. Шансы, конечно, были. Мы прошли в этом турнире команды, которые, по моему мнению, были сильнее «Айнтрахта». Если говорить честно, мы, наверное, проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 09:31
Мойеса обокрали с красным а он про проигрыш в первом матче?!
Все таки дур.. к этот Мойес!
Может хотел как то избежать дальнейшего наказания за пинок противника))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:11
Счёт на табло всё остальное лирика.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:50
Айнтрахт был сильнее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:49
Две игры слили, острее!
Gahi
Gahi
сегодня в 07:23
Молодец, проигрывать тоже нужно уметь достойно. Теперь нужно в АПЛ играть достойно в каждом матче. Удачи
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