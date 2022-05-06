Мойес: «Считаю, что мы атаковали острее соперника»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о поражении от «Айнтрахта».
Мы пытались. Создавали моменты, я считаю, что атаковали острее соперника. Нужно поздравить «Айнтрахт» и пожелать ему всего наилучшего. Шансы, конечно, были. Мы прошли в этом турнире команды, которые, по моему мнению, были сильнее «Айнтрахта». Если говорить честно, мы, наверное, проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне.
Все таки дур.. к этот Мойес!
Может хотел как то избежать дальнейшего наказания за пинок противника))
Все таки дур.. к этот Мойес!
Может хотел как то избежать дальнейшего наказания за пинок противника))