Мойес: «Считаю, что мы атаковали острее соперника»

Главный тренер «Вест Хэма» рассказал о поражении от «Айнтрахта».

Мы пытались. Создавали моменты, я считаю, что атаковали острее соперника. Нужно поздравить «Айнтрахт» и пожелать ему всего наилучшего. Шансы, конечно, были. Мы прошли в этом турнире команды, которые, по моему мнению, были сильнее «Айнтрахта». Если говорить честно, мы, наверное, проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне.