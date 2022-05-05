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Гендиректор «Црвены Звезды»: «Хотим обеспечить себе ЛЧ с помощью Дзюбы»

вчера, 22:36

Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о намерении подписать контракт с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов.

Также сообщалось, что Дзюбой интересуется один из топ-клубов Турции.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:14
А что, было бы интересно посмотреть на него там. На старости лет можно и попылить в братской команде. Не думаю, что его будут там хейтить. Да и за что? Зря на парня в своё время ополчились мы, ведь достоверно так и не известно, что заставило его покинуть родной клуб. И даже в глубине души рад, что карьера его, по российским меркам, сложилась удачно.
протон
протон
сегодня в 00:13
Ох и хитер Артемка, будет играть за красно-белых с надписью Газпром на майке
fanspam
fanspam
вчера в 23:58
Главное вазелином запаситесь.Что бы Рукаку мозоли не натёр на ладошках.
Gahi
Gahi
вчера в 23:37
Интересный поворот у Црвена Звезда 🌟 руками Дзюбы хотят пробиться в Лигу Чемпионов УЕФА. Кстати у Артёма Рукаку это хорошо получается снимать увлекательное видео, главное чтобы руки не опускать и стремиться сразу в групповую стадию данного турнира. У каждого свой путь, вот у Дзюбы от Дзюбиньо до Рукаку, одной рукой подать.
MikeSevas
MikeSevas ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:31
Точнее и не скажешь!
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 23:26
А как болельщики Зенита вам будут благодарны... Это словами не описать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:17
Сенсейшн, клуб с главным спонсором "Газпром" "Црвена Звезда" хочет подписать игрока из клуба с главным спонсором "Газпром" "Зенит".

Тут 100% чистый трансфер, скауты отсмотрели видео по игроку - и из спальни с программой с Орзул на заднем плане, и из раздевалки "Зенита", и сказали - вот этот игрок точно хочет, тут нет никаких сомнений, даже видно на видео. Остается направить его желание в нужном направлении, то есть в направлении вывода "Црвены" в ЛЧ, но это уже дело техники. Надо брать!
vova505
vova505
вчера в 23:10
Ну наговорил... :)
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:55
Миллер сказал:

nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:54
Еще и Семака до кучи заберите и финал ЛЧ ваш !
нечитайло
нечитайло
вчера в 22:50
Пока есть возможность
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:50
Может, кто-то скажет ему?
зигзаг
зигзаг
вчера в 22:47
Не удивительно. Црвена это же очередной проект Газпрома.
beefs
beefs
вчера в 22:39
быстрее забирайте, с ним вы "точно будете" в ЛЧ...
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