Гендиректор «Црвены Звезды»: «Хотим обеспечить себе ЛЧ с помощью Дзюбы»

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вчера, 22:36

Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о намерении подписать контракт с нападающим «Зенита» .

Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов.

Также сообщалось, что Дзюбой интересуется один из топ-клубов Турции.