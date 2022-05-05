Гендиректор «Црвены Звезды»: «Хотим обеспечить себе ЛЧ с помощью Дзюбы»

Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о намерении подписать контракт с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов.
Также сообщалось, что Дзюбой интересуется один из топ-клубов Турции.
Тут 100% чистый трансфер, скауты отсмотрели видео по игроку - и из спальни с программой с Орзул на заднем плане, и из раздевалки "Зенита", и сказали - вот этот игрок точно хочет, тут нет никаких сомнений, даже видно на видео. Остается направить его желание в нужном направлении, то есть в направлении вывода "Црвены" в ЛЧ, но это уже дело техники. Надо брать!
Тут 100% чистый трансфер, скауты отсмотрели видео по игроку - и из спальни с программой с Орзул на заднем плане, и из раздевалки "Зенита", и сказали - вот этот игрок точно хочет, тут нет никаких сомнений, даже видно на видео. Остается направить его желание в нужном направлении, то есть в направлении вывода "Црвены" в ЛЧ, но это уже дело техники. Надо брать!