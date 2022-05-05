«Они никогда не думают, что уже проиграли. Поразительно». Футбольный мир восхищается суперкамбэком «Реала» 

1651758524

вчера, 16:48

То, чего не может быть.

Участники матча

Не могу сказать, что мы привыкли к такой жизни, но то, что произошло сегодня, уже было и с ПСЖ , и с «Челси». Если вы спросите, как так происходит, то это история этого клуба, которая помогает нам не сдаваться, когда кажется, что мы уже вылетели. Исход игры был практически предрешен, но мы сумели найти последние силы и забили два мяча, которые дали нам психологическое преимущество в овертайме. Я рад встретиться в финале в Париже с еще одним великолепным соперником. В 1984 году я играл против «Ливерпуля» в финале Кубка чемпионов как футболист, в 2005-м и 2007-м — уже как тренер. А еще я жил два года в Ливерпуле и остаюсь эвертонцем, так что для меня это будет дерби.

Мы были близки, но не смогли выйти в финал. Всё просто. После нашего забитого мяча «Реал» всё время атаковал. Эдер Милитао, Родриго, Винисиус, Бензема... Все они пошли в штрафную. «Реал» постоянно грузил подачи с флангов и в итоге забил два гола. Мы не сумели сыграть на своем привычно высоком уровне. Игроки ощущали давление, но это нормально для полуфинала. Такова игра. Мы должны принять это. Теперь потребуется время, чтобы пережить эту неудачу. У меня были и другие тяжелые поражения в Лиге чемпионов – например, от «Челси», когда я тренировал «Барселону». Сейчас мы были очень близки. За исключением того, что произошло в конце, мы действовали блестяще.

Это лучший день в моей жизни. Я не могу объяснить случившееся. У меня просто нет слов. Бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день».

Не скажу, что они обделались от страха после 1:1, хотя наверняка поняли, что дальше может произойти что угодно. А после того, как счет стал 2:1, с «Манчестер Сити» было покончено. Мы выбили очень богатые клубы, которые потратили много денег в попытке выиграть Лигу чемпионов. И наши победы над ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Сити» выглядят еще более впечатляющими благодаря камбэкам и голам на последних минутах.

Этот клуб никогда не сдается и борется до самого конца. Нужно поздравить всех. Родриго феноменально вошел в игру. Никогда нельзя сдаваться. Нам удалось совершить почти невозможное.

Федерико Вальверде:

Ещё один сумасшедший вечер. Не могу не отметить наши бойцовские качества и командный дух. Мы сражались до самого конца. Когда «Сити» забил гол, казалось, что все валится из рук. Все наши усилия в предыдущих противостояниях показались напрасными. Но болельщики продолжали гнать нас вперед и здорово нам помогли. Когда мяч залетает в сетку, начинаешь думать о победе.

Футбольные голоса

Мохамед Салах:

Я хочу встретиться с «Реалом». Они уже обыгрывали нас в финале – давайте сыграем снова. У нас есть нерешенный вопрос.

Гари Линекер:

Единственное, что можно было предсказать заранее – это то, что Бензема забьет. Мы увидели одно из самых невероятных и захватывающих двухматчевых противостояний в истории Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» определенно был лучше и проиграл из-за невезения, однако у этого «Реала» грандиозный характер, каким-то образом они продолжают что-то откуда-то извлекать. Ах, футбол!

Джонатан Вудгейт, бывший защитник «Реала» и сборной Англии:

Эти игроки никогда не думают, что их уже обыграли. Они просто продолжают идти вперед до конца. И они снова это сделали. Поразительно. Такую развязку невозможно было предугадать. Не успели мы моргнуть, как матч перешел в дополнительное время, а «Реал» уже повел в счете. Какой футбол!

Стив МакМанаман, бывший футболист «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Реала»:

«Сити» должен был уверенно побеждать сегодня. Грилиш упустил два верных момента. «Сити» мог повести 2:0 и даже 3:0, но этого не случилось. Я не видел, как «Реал» может вернуться, пока они не забили. Но так всегда и бывает. У них даже были заготовлены футболки с надписью «A por la 14» («Идем за 14-м» — прим. редакции). Это всё, что нам нужно знать об этом клубе.

Арсен Венгер, бывший главный тренер «Арсенала»:

У Бензема было два или три лишних килограмма до 30 лет. Сейчас он настоящий атлет и один из лучших нападающих в мире. Карим демонстрирует ум и эффективность. Все, что он делает, выглядит просто и разумно. Он как никто другой чувствует ритм игры. Мы наблюдаем интересное явление по всей Европе: самые возрастные нападающие – самые эффективные. Роберт Левандовски, Бензема, Златан Ибрагимович забивают голы и в 35, и в 40 лет. Лучшие нападающие Европы – люди старше 30 лет. Они используют каждую ошибку соперника.

Юрий Сёмин:

Впечатления от матча просто потрясающие, команды играли в невероятный футбол. На мой взгляд, Карло Анчелотти сделал очень правильные и качественные замены, которые сыграли ключевую роль в матче против «Манчестер Сити». Есть такая традиция, что «Реал», в каком бы состоянии ни был, в ответственных матчах играет не на 100, а на 120 процентов. Анчелотти – выдающийся тренер последних 15 лет.

Евгений Ловчев:

Гвардиола — лучший специалист. Его команда лучше других играет в футбол. Но ведь неслучайно тот же «Манчестер Сити» не выигрывает Лигу чемпионов, где в какой-то момент бывают провалы. Одно дело — ты учишь именно футболу, другое дело — характер, терпение. Если переносить на жизнь, то нас душат со всех сторон, а мы только крепчаем. Даже эта ситуация: закончился матч, представляю себя, я бы покусал всех футболистов. Понятно, что у Гвардиолы внутри кошки скреблись, но он ходил, обнимаясь со всеми.

Владимир Быстров:

Мышеловка Анчелотти перебила позвоночник Гвардиоле. Все контролировал «Сити», до дополнительного времени не особо было шансов у «Реала» что-то переломить. Но как только «Ман Сити» подумали, что они в финале, «Реал» включил скорость. Уже пятый матч в Лиге чемпионов с участием «Реала» переворачивается с ног на голову. Последние минуты и что-то невероятное происходит. Невозможно поверить, что команда уровня «Ман Сити» позволяет себе за пять минут проиграть полуфинал и финал.

Кларенс Зеедорф:

Удивление? Нет. Восхищение — да! Я знаю, что такое «Реал Мадрид».

Марио Кортахена, испанский журналист:

«Реал Мадрид» выиграл 35 чемпионских титулов в Испании и 13 Кубков чемпионов благодаря удаче и помощи судей. А еще у них нет настоящих болельщиков. Верьте в это дальше.

[в сообщении, адресованном Серхио Агуэро]: