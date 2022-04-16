Клубы РПЛ просятся в азиатскую Лигу чемпионов. Выяснили важные нюансы

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вчера, 23:02

В РФС и РПЛ хватаются за отчаянные идеи.

Чтобы сыграть в АЛЧ, надо выйти из УЕФА

На первом же шаге при перемене футбольной дислокации огромная проблема. Чтобы играть в азиатской Лиге чемпионов, нужно добровольно выйти из УЕФА . Это значит, что Россия сама отказывается от права выступать на Евро и участвовать в отборе к ЧМ как европейская сборная. Азиаты сразу возмутятся, услышав идею, ведь у них не так много путевок на турнир в США , Канаде и Мексике. А тут еще и приличная по их меркам команда в соперниках. Да и клубы РПЛ богаче, чем многие азиатские.

Также переход под крыло восточного футбола влечет за собой потерю шанса вернуться в еврокубки не просто на годы, а на доброе десятилетие. В УЕФА скажут, что раз это личный выбор РФС , то пусть так и остается. Резкий шаг будет большой ошибкой, ведь никто не вечен под луной. Нет смысла зарывать десятилетия связей с самым сильным футбольным регионом планеты ради парочки матчей против катарцев и австралийцев. Особенно с учетом, что никто клубы РПЛ в азиатскую ЛЧ не зовет.

Инфантино будет тяжело убедить азиатов

Джанни явно адвокат РФС , но не всесильный. Москва, Санкт-Петербург и Краснодар это азиатские города или европейские? Вот такой вопрос зададут потенциальные соперники клубов РПЛ из арабских и азиатских стран. Даже Китай хитрее, чем кажется, может занять нейтральную позицию. Им всем не нужны сильные соперники.

Также азиатам банально невыгодно летать в холодную Россию. Логистику никто не отменял. Насколько легко добраться из Санкт-Петербурга в Сеул, Пекин или Сидней? Выгодны ли такие перелеты для здоровья футболистов из РПЛ ? Обратные вопросы тоже остаются. На стадии плей-офф парням из Австралии придется летать в Санкт-Петербург или Москву. Это если фанаты тамошних клубов одобрят такое путешествие, ведь на континенте с кенгуру много выходцев из Западной Европы.

Выиграть азиатскую ЛЧ не так уж просто

Структура Лиги чемпионов АФК такова, что из-за расстояний на начальном этапе разделение на две зоны – «Запад» и «Восток». На групповом этапе сразу 40 команд, в каждой «конференции» по пять групп. Победители каждого квартета сразу идут в плей-офф, привычный по европейским кубкам, а остальных шесть участников добирают из общей таблицы для вторых мест – по три лучшие с каждого «региона».

Вот только кто сказал, что представители России обязательно выиграют в таком турнире? «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли», южнокорейские клубы и японские клубы достаточно мощные, чтобы даже богатые китайцы лишь дважды побеждали в ЛЧ . А есть еще приличные австралийцы. Причем нестабильного Дзюбу с напарниками изначально отправят к арабским командам. В списке соперников на групповом этапе не найдете команду, которая может научить новому. Копирование у немцев, голландцев или испанцев делало российский футбол современнее. Матчи с иранскими клубами будут аналогом Кубка Содружества.

Нет футбольной и коммерческой выгоды

Насколько хорошо вы знаете составы клубов из Катара, АОЭ или Иордании? Да вообще не знаете, и это правильный ответ, ведь незачем. Интересны ли вам тамошние чемпионаты? За уши мотивацию не притащить, а здесь пытаются поставить перед фактом. Раз народ привык к Лиге чемпионов – дадим турнир с таким же названием. Плевать, что «бракованный», что не родной и незнакомый. Терпите, клубы РПЛ и их болельщики. Фанаты «Спартака», марш в Катар на игру ЛЧ .

И это если еще РФС выделят больше одной путевки, ведь там квалификация жесткая, необязательно пустят в турнир два представителя РПЛ . Это значит, что «Зенит» сыграет, а остальные будут отдыхать, поскольку Лиги Азии или Лиги Конференций Азии не существует. Более того, никакого финансового смысла в участии в восточной ЛЧ нет, ведь там слишком скромные премиальные. Проще говоря, ни спонсорам, ни зрителям этот турнир пока не очень интересен. Играют, поскольку надо же развиваться, но результат не впечатляет.

Понятно, что РФС и РПЛ нужно изображать бурную деятельность – представили четыре формата нового сезона, предлагают странный полугодовой турнир до конца года, чтобы вернуться на систему «весна-осень», хотя в этом никакого практического смысла. Футбол развивается по общим правилам, написать новый мировой порядок никому не удавалось. Понятно, что возвращение к «весна-осень» может быть продиктовано как раз желанием прибиться к футбольной Азии – ЛЧ играют с марта по октябрь, но подобную попытку могут зарубить на корню в УЕФА , АФК и ФИФА . Не стоит забывать, что азиатская футбольная конфедерация подчиняется Цюриху, а не Пекину.

Можно попробовать сделать одну известную корпорацию генеральным спонсором Лиги чемпионов АФК, но ради трех-шести матчей для чемпиона РПЛ придется отказаться от европейского будущего для всего российского футбола на долгие годы. Стратегически в таком решении ничего мудрого, выгодного или полезного.