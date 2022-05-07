Слуцкий: «„Локомотив“ — это одна из самых укомплектованных команд»

Главный тренер «Рубина» поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Локомотив» — это одна из самых укомплектованных команд. Когда на лавке могут находиться футболисты уровня Миранчука, Баринова, Магкеева, Камано... У них очень длинная скамейка, они активно ротируют состав. Неизменной наверно является только верхняя тройка в лице Керка, Изидора и Кухты. Очень качественные иностранцы. Команда индивидуально и по длине скамейки наверно должна была претендовать на максимально высокие места в чемпионате России.

За счёт чего можно обыграть нынешний «Локомотив»? Повторю, очень хорошая команда, группа атаки вызывает большое уважение, но по результатам у них не всегда все стабильно. Понятно, что мы готовимся, у любой команды есть сильные и слабые стороны. Будем стараться воспользоваться какими-то моментами.