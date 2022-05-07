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Слуцкий: «„Локомотив“ — это одна из самых укомплектованных команд»

сегодня, 11:14
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Локомотив» — это одна из самых укомплектованных команд. Когда на лавке могут находиться футболисты уровня Миранчука, Баринова, Магкеева, Камано... У них очень длинная скамейка, они активно ротируют состав. Неизменной наверно является только верхняя тройка в лице Керка, Изидора и Кухты. Очень качественные иностранцы. Команда индивидуально и по длине скамейки наверно должна была претендовать на максимально высокие места в чемпионате России.

За счёт чего можно обыграть нынешний «Локомотив»? Повторю, очень хорошая команда, группа атаки вызывает большое уважение, но по результатам у них не всегда все стабильно. Понятно, что мы готовимся, у любой команды есть сильные и слабые стороны. Будем стараться воспользоваться какими-то моментами.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 14:00
Если Рубин не хочет остаться в стыковых, им надо выигрывать все игры. Если сегодня смогут победить Локомотив, то можно смело сказать, что от стыковых они уйдут.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:19
Пора уже Слуцкому и победить.
vcf5xzs2hmtz
vcf5xzs2hmtz
сегодня в 12:15
Пельмешонок уже начал соломку стелить перед очередной отжаркой
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:12
Локо - самая укомплектованная команда РПЛ и почти самая бестолковая после Рубина, ввиду отсутствия у тех и других главных тренеров.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:31
Перед матчем текста много, а по факту одно и то же. Леонид предсказуем, как туалетная бумага. Где тонко, там и рвется. Хватит понтоваться, играя широко.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:27
Слуцкий наверное держит Локо в уме.
Naherger
Naherger
сегодня в 11:16
А рубин,я смотрю,одна большая стабильность
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