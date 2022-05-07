Гогличидзе: «В следующем сезоне „Спартак“ будет конкурировать с „Зенитом“».

Защитник «Урала» высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

Была ли чемпионская интрига в этом сезоне? Думаю, да. Считаю, «Динамо» навязало хорошую конкуренцию. При этом я поражен тем, как у них раскрылись молодые футболисты: Захарян, Тюкавин, Грулев. Понятно, что «Зенит» на данный момент сильнее всех, а вот как будет в следующем сезоне — посмотрим.