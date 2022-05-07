Гогличидзе: «В следующем сезоне „Спартак“ будет конкурировать с „Зенитом“».

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.
Была ли чемпионская интрига в этом сезоне? Думаю, да. Считаю, «Динамо» навязало хорошую конкуренцию. При этом я поражен тем, как у них раскрылись молодые футболисты: Захарян, Тюкавин, Грулев. Понятно, что «Зенит» на данный момент сильнее всех, а вот как будет в следующем сезоне — посмотрим.
Кто в России может составить конкуренцию «Зениту»? Думаю, такой командой в следующем сезоне должен стать «Спартак». Это клуб с именем, историей, с финансами у них на фоне остальных тоже все достаточно неплохо. И, конечно, такие команды как «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» тоже должны навязывать конкуренцию.
Если легионеры не покинут Зенит, то ничего там и никто не навяжет. Зенит останется самым сильным по составу в России , самым сбалансированным и сыгранным составом.
Что может Спартак после нынешнего 10-ого места в новом сезоне?
Спартак эта такая организация непредсказуемая, которая на многое способна. Было 7 место по итогам 19/20. Всего 39 очков набрали. Следующий сезон заняли второе место, уже 57 очков набрали и отрыв от Зенита первого места 8 очков. Вроде второе место заняли , а реального навязывания борьбы Зениту всё равно не было.
Чтобы навязывать борьбу Зениту , нужно ещё учиться обыгрывать Зенит в личных встречах, при чём дважды за сезон.
Но есть еще и другая сторона при отъезде своих легионеров могут закупить сильнейших паспортистов и просто за счет этого доминировать.
Если легионеры не покинут Зенит, то ничего там и никто не навяжет. Зенит останется самым сильным по составу в России , самым сбалансированным и сыгранным составом.
Что может Спартак после нынешнего 10-ого места в новом сезоне?
Спартак эта такая организация непредсказуемая, которая на многое способна. Было 7 место по итогам 19/20. Всего 39 очков набрали. Следующий сезон заняли второе место, уже 57 очков набрали и отрыв от Зенита первого места 8 очков. Вроде второе место заняли , а реального навязывания борьбы Зениту всё равно не было.
Чтобы навязывать борьбу Зениту , нужно ещё учиться обыгрывать Зенит в личных встречах, при чём дважды за сезон.
Но есть еще и другая сторона при отъезде своих легионеров могут закупить сильнейших паспортистов и просто за счет этого доминировать.