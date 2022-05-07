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Гогличидзе: «В следующем сезоне „Спартак“ будет конкурировать с „Зенитом“»

сегодня, 08:51

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

Была ли чемпионская интрига в этом сезоне? Думаю, да. Считаю, «Динамо» навязало хорошую конкуренцию. При этом я поражен тем, как у них раскрылись молодые футболисты: Захарян, Тюкавин, Грулев. Понятно, что «Зенит» на данный момент сильнее всех, а вот как будет в следующем сезоне — посмотрим.

Кто в России может составить конкуренцию «Зениту»? Думаю, такой командой в следующем сезоне должен стать «Спартак». Это клуб с именем, историей, с финансами у них на фоне остальных тоже все достаточно неплохо. И, конечно, такие команды как «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» тоже должны навязывать конкуренцию.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:00
...и так каждый год,уже -дцать лет "с перерывом на перекус".
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:59
Лео стремиться в Спартак?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:41
Хорошо бы конечно увидеть сильный Спартак...
Больше сильных команд интересней конкурентней и смотрибельней чемпионат...

Но берут сомнения в словах Гогличидзе....
В ту ли сторону ведёт Спартак Федун ????
2016/2017 - Чемпион...
2017/2018 - 3-е место
2018/2019 - 5-е место
2019/2020 - 7-е место
2021/2022 - 10-е место
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:10
Гогличидзе: «В следующем сезоне „Спартак“ будет конкурировать с „Зенитом“».


Личный астролог Салиховой не подтверждает такое развитие событий !)
Сп62
Сп62
сегодня в 11:09
К сожалению, а может быть и к счастью бывшие заслуги в футбол не играют. Нужно создавать команду, чтобы на что-то претендовать. Пока существует только черновик.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:53
Пока это возможно только в отдельном матче, а не во всем турнире.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:50
силёнок маловато , да и бюджет сокращают - откуда силы Лео Гогличидзе???
ОПС
ОПС
сегодня в 10:26
Вот в следующем сезоне и посмотрим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:54
Он просто не уточнил с каким Зенитом будет конкурировать Спартак. А речь идёт об Ижевском Зените в ФНЛ. Это более реально.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:49
На кубке париматч навяжет борьбу)
beefs
beefs
сегодня в 09:36
навяжет так как навязывает уже лет пять, удачи...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:30
ЦСКА должен навязать борьбу,если тренера сменят!
1 984
1 984
сегодня в 09:22
Поживём - увидим.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:13
Итак каждый год, в конце сезона объявляют спартак чемпионом следующего сезона а затем происходит то, что мы сегодня видим борьба за выживание.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:03
Не плохо было бы. Когда Спартак конкурирует на первенство, всегда интересно. Спартак раньше всегда боролся до конца, до последнего тура и чемпионат был интересней.
протон
протон
сегодня в 08:56
Навяжет, если у Зенита в один миг разъедутся легионеры и составы более-менее уравняются. В такой ситуации посмотреть бы на Семака как тренера, у котого нет Малкома,Сантоса,Барриоса и Клаудиньо. Без них хотя бы.
Если легионеры не покинут Зенит, то ничего там и никто не навяжет. Зенит останется самым сильным по составу в России , самым сбалансированным и сыгранным составом.
Что может Спартак после нынешнего 10-ого места в новом сезоне?
Спартак эта такая организация непредсказуемая, которая на многое способна. Было 7 место по итогам 19/20. Всего 39 очков набрали. Следующий сезон заняли второе место, уже 57 очков набрали и отрыв от Зенита первого места 8 очков. Вроде второе место заняли , а реального навязывания борьбы Зениту всё равно не было.
Чтобы навязывать борьбу Зениту , нужно ещё учиться обыгрывать Зенит в личных встречах, при чём дважды за сезон.
Но есть еще и другая сторона при отъезде своих легионеров могут закупить сильнейших паспортистов и просто за счет этого доминировать.
Cat01
Cat01
сегодня в 08:55
Смешно даже думать
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