«Реал» предложит Бензема новый контракт

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вчера, 22:43

«Реал» хочет сохранить в своём составе нападающего .

По данным источника, «сливочные» предложат французу контракт до 2024 года. Текущее соглашение форварда с мадридским клубом действует до лета 2023-го. Политика «Реала» состоит в том, что команда не предлагает футболистам, которые старше 30 лет, долгосрочные сделки. Бензема предстоит решить, согласен ли он подписать контракт всего на один год.