«Реал» предложит Бензема новый контракт

«Реал» хочет сохранить в своём составе нападающего Карима Бензема.
По данным источника, «сливочные» предложат французу контракт до 2024 года. Текущее соглашение форварда с мадридским клубом действует до лета 2023-го. Политика «Реала» состоит в том, что команда не предлагает футболистам, которые старше 30 лет, долгосрочные сделки. Бензема предстоит решить, согласен ли он подписать контракт всего на один год.
Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес считает, что Бензема сможет убедить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе присоединиться к мадридскому клубу этим летом. Если контракт с Каримом будет продлён, то Мбаппе гарантированно сыграет с Бензема два сезона в составе «Реала».
Только за голы, камбеки и спасения в этом сезоне
Они должны Карима ещё лет пять в промежность целовать
Только за голы, камбеки и спасения в этом сезоне
Они должны Карима ещё лет пять в промежность целовать