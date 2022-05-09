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«Реал» предложит Бензема новый контракт

вчера, 22:43

«Реал» хочет сохранить в своём составе нападающего Карима Бензема.

По данным источника, «сливочные» предложат французу контракт до 2024 года. Текущее соглашение форварда с мадридским клубом действует до лета 2023-го. Политика «Реала» состоит в том, что команда не предлагает футболистам, которые старше 30 лет, долгосрочные сделки. Бензема предстоит решить, согласен ли он подписать контракт всего на один год.

Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес считает, что Бензема сможет убедить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе присоединиться к мадридскому клубу этим летом. Если контракт с Каримом будет продлён, то Мбаппе гарантированно сыграет с Бензема два сезона в составе «Реала».

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:34
Пример Рауля и Касильеса показывает, что Реал никак не дорожит легендами. Как было плевать, так ничего и не изменилось
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:36
Если только на год, то с улучшенными условиями. Карим Бензема заслуживает этого. Он многое сделал для Реала, и самое главное, он делал результат не возникая поводу контракта. Очень много важных голов поназабивал, на которые способен только он, то есть, нехарактерные для других вещи делал. Я благодарен ему. Спасибо ему. Успехов и больших побед ему с мадридским Реалом!!! Пусть он станет чемпионом мира и Европы со своей сборной. Чтоб у него полный комплект наград был. Надеюсь, что он возьмёт Лигу Чемпионов УЕФА в этом году, и соответственно золотой мяч.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:45
можно и на год,но улучшенный контракт.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:40
Бенземе кроме как послать Реал ничего не остается !
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:37, ред.
Давно пора
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:37
Было бы странно , если бы ему не предложили пролить соглашение.
Маг_тм
Маг_тм ответ Мés que un сlub (раскрыть)
вчера в 23:22
Я думаю не мало процентов благодаря этой политики Переса, Реал не настолько сильно в кризисе как Барса.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:21
Ну здесь слова излишни. Он нам нужен.
Rattlehead
Rattlehead ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:12
Донателло
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 23:11
Он заслуживает этого,
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:05
Если не Карим то кто?))
Мés que un сlub
Мés que un сlub
вчера в 23:04
Всего года накинули.. Не густо..
Только за голы, камбеки и спасения в этом сезоне
Они должны Карима ещё лет пять в промежность целовать
Cat01
Cat01
вчера в 22:59
Он заслуживает этого
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:47
Бенз обязан завершить карьеру в Реале! Вернее Перес обязан это сделать
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 22:43
Да конечно.
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