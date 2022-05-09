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Нойер принял предложение «Баварии» о продлении контракта

сегодня, 18:46

Голкипер Мануэль Нойер продолжит выступать за «Баварию».

По данным источника, вратарь принял предложение о продлении контракта с чемпионами Германии до 2025 года.

Ранее сам Нойер подтвердил, что переговоры о новой сделке идут хорошо.

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 19:55
Вот это новость.
drug01
drug01
сегодня в 19:49
Желаем удачи
ДСА
ДСА
сегодня в 19:27
Год ещё поиграет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 18:55
Ну и хорошо.
asraeil
asraeil
сегодня в 18:50
Все правильно сделал
протон
протон
сегодня в 18:48
Один из лучших вратарей в истории
Может играть минимум до 40 смело, раз уж полевые игроки продлили себе карьеры
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:47
Принял и хорошо!
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