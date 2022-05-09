Нойер принял предложение «Баварии» о продлении контракта

Голкипер Мануэль Нойер продолжит выступать за «Баварию».
По данным источника, вратарь принял предложение о продлении контракта с чемпионами Германии до 2025 года.
Ранее сам Нойер подтвердил, что переговоры о новой сделке идут хорошо.
Голкипер Мануэль Нойер продолжит выступать за «Баварию».
По данным источника, вратарь принял предложение о продлении контракта с чемпионами Германии до 2025 года.
Ранее сам Нойер подтвердил, что переговоры о новой сделке идут хорошо.
Может играть минимум до 40 смело, раз уж полевые игроки продлили себе карьеры
Может играть минимум до 40 смело, раз уж полевые игроки продлили себе карьеры