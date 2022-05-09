Нойер принял предложение «Баварии» о продлении контракта

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сегодня, 18:46

Голкипер продолжит выступать за «Баварию».

По данным источника, вратарь принял предложение о продлении контракта с чемпионами Германии до 2025 года.

Ранее сам Нойер подтвердил, что переговоры о новой сделке идут хорошо.