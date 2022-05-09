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«Локомотив» и Гильерме близки к продлению контракта до конца 2023 года

сегодня, 15:11

Голкипер Гильерме подпишет новый контракт с «Локомотивом».

По информации источника, стороны близки к продлению соглашения до конца 2023 года.

Нынешний контракт 36-летнего голкипера рассчитан до декабря 2022 года.

Гильерме выступает за «Локо» с 2007 года. Недавно вратарь пересек отметку в 300 матчей за клуб в чемпионатах России.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:23
Не думаю, что Гиля хочет по окончании уехать на сезон в Бразилию, как раз к началу чемпионата. Так в чём тогда проблема продлить до конца, а не до середины сезона?
Он должен завершить карьеру в Локо и его нужно достойно проводить. Плюс Худяков пока не тянет на роль основного вратаря, да, он может вытащить тяжёлый мяч, а более лёгкий удар может пропустить, к тому же Даня имеет свойство ошибаться на выходах, но потенциал у него хороший.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:22
Не плохо для клуба
Cat01
Cat01
сегодня в 15:14
Это хорошо?
lotsman
lotsman
сегодня в 15:12
Неплохой вратарь, надо продлевать контракт.
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