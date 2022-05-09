«Локомотив» и Гильерме близки к продлению контракта до конца 2023 года

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сегодня, 15:11

Голкипер подпишет новый контракт с «Локомотивом».

По информации источника, стороны близки к продлению соглашения до конца 2023 года.

Нынешний контракт 36-летнего голкипера рассчитан до декабря 2022 года.

Гильерме выступает за «Локо» с 2007 года. Недавно вратарь пересек отметку в 300 матчей за клуб в чемпионатах России.