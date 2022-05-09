«Локомотив» и Гильерме близки к продлению контракта до конца 2023 года

Голкипер Гильерме подпишет новый контракт с «Локомотивом».
По информации источника, стороны близки к продлению соглашения до конца 2023 года.
Нынешний контракт 36-летнего голкипера рассчитан до декабря 2022 года.
Гильерме выступает за «Локо» с 2007 года. Недавно вратарь пересек отметку в 300 матчей за клуб в чемпионатах России.
Он должен завершить карьеру в Локо и его нужно достойно проводить. Плюс Худяков пока не тянет на роль основного вратаря, да, он может вытащить тяжёлый мяч, а более лёгкий удар может пропустить, к тому же Даня имеет свойство ошибаться на выходах, но потенциал у него хороший.
Он должен завершить карьеру в Локо и его нужно достойно проводить. Плюс Худяков пока не тянет на роль основного вратаря, да, он может вытащить тяжёлый мяч, а более лёгкий удар может пропустить, к тому же Даня имеет свойство ошибаться на выходах, но потенциал у него хороший.