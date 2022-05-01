«Спартак» показал характер. Почтили память Черенкова, Нетто и Маслаченко победой

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вчера, 17:34

А вот большие успехи пролетают, как поезд мимо нищего.

Вечный Симонян и другие ветераны устроили споры о том, когда родился «Спартак». Но вечно жить прошлым нельзя, это путь к разрухе. Злобные из стариков боятся смерти и завидуют чужой молодости, а не верят, что у них еще полвека на созидание. С другой стороны, в истории бывают не только плохие ребята, но и хорошие. В клубе «Спартак» играли прекрасные мастера, не дожившие до наших дней.

Клуб почтил память легенд, сыгравших самое большое количество матчей в «красно-белых» футболках, собрав символическую команду. Фамилии использовали игроки нового состава, а на стадионе почтили минутой молчания память легенд. Команда начала за упокой, а закончила за здравие, «Крылья Советов» были живее и логичнее, но Ваноли переиграл Осинькина заменами во втором тайме. Праздник не получился бравурным, зато можно поговорить о легендах после первой волевой победы «Спартака» в чемпионате. Вот только случилась она в 27-м туре…

Вратарь

Владимир Маслаченко – 220 матчей, 196 пропущенных мячей

Украинский голкипер попал в Москву из днепропетровского «Металлурга», но сначала выступал за «Локомотив». Затем перешел в «Спартак», с которым в 1962-м году выиграл чемпионат. За год до этого был признан лучшим вратарем страны. Понятно, что когда ты выступаешь параллельно с Яшиным, то тяжело быть первым всюду и всегда. Но Маслаченко не из тех, кто мог затеряться и пропасть надолго. После завершения карьеры был колоритным спортивным комментатором.

Защитники

Геннадий Логофет – 418 матчей, 35 голов

Родители Геннадия были связаны со спортом, поэтому увлечения сына приветствовали. Логофет отказал ЦСКА и выбрал любимый «Спартак». В результате выступал за клуб в тринадцати полноценных сезонах и провел в команде пятнадцать лет. В начале семидесятых был капитаном «Спартака», лишь спустя десятилетие его рекорд по количеству матчей удалось превзойти.

Василий Соколов – 299 матчей, 2 гола

Уникальна фигура в истории клуба, ведь сразу после завершения карьеры – выигрывал чемпионат перед великой войной, перешел на тренерскую скамью и стал единственным наставником, который привел «Спартак» к двум подряд комплектам «золота» в союзные времена, ведь в молодости его самого к двум победам подряд приводили два разных тренера – Квашнин и Попов.

Анатолий Крутиков – 296 матчей, 11 голов

Вместе с Маслёнкиным и Нетто представлял «Спартак» в финале Евро-1960. Крутиков сумел остановить форвардов сборной Югославии, а Понедельник забил гол в добавленное время – увезли из Парижа кубок Европы. Позже Анатолий Федорович стал чемпионом страны, выигрывал кубок. Тренерская карьера не задалась, пережил вылет со «Спартаком», но был защитником высокого уровня.

Полузащитники

Фёдор Черенков – 514 матчей, 129 голов

Любимец публики. Жаль, что в восьмидесятых не смог показатель себя в одном из европейских грандов. Уехал позже во Францию, но ненадолго. Черенков, как и ряд других футболистов в списке – уроженец Москвы. «Спартак» был его единственным российским клубом, речь о рекордсмене по количеству поединков. Федор Федорович мог еще жить и жить, но ушел восемь лет назад, не дождался чемпионства с Каррерой.

Игорь Нетто – 406 матчей, 40 голов

Снова легенда, снова гвардеец клуба. Еще один чемпион Европы, а также Олимпийский чемпион Мельбурна. Нетто прозвали «Гусь» — шипящий голос и длинная шея помогли напарникам определиться, но речь шла об аристократичном футболисте шестидесятых. Были даже предки из Италии, выиграл пять чемпионств, но до двадцать первого века не дожил. Зато застал титулы девяностых, порадовали старика.

Алексей Парамонов – 310 матчей, 76 голов

Выступал на разных позициях во всех линиях, кроме вратарской роли. По рекомендации Николая Озерова попал в «Спартак», задержался надолго. Выиграл четыре титула в пятидесятых годах двадцатого века, брал кубки, играл в хоккей, как и Нетто. Позже стал футбольным функционером, дожил до девяноста трех лет, застал последнее чемпионство «Спартака».

Михаил Булгаков – 258 матчей, 45 голов

Тезка угрюмого писателя – одна из самых трагичных фигур в истории «Спартака». Играл прилично, из Курска попал в Москву, выиграл чемпионат в 1979-м году, но после завершения карьеры начались проблемы с психическим здоровьем и личной жизнью. В тридцать два года принял неправильное решение, очень жаль, ведь Михаил Булгако моложе многих из списка, мог до сих пор оценивать игру «Спартака».

Нападающие

Галимзян Хусаинов – 408 матчей, 129 голов

Автор гола в проигранном финале Евро-64, очень результативный нападающий в союзном первенстве. Николай Старостин описывал «Гилю» поговоркой «мал золотник, да дорог». К сожалению, заболел в преклонном возрасте, долго сражался с атрофией головного мозга, но в 2010-м уступил болезни. Звезда команды шестидесятых, призер не только Евро, но и полуфиналист на английском ЧМ -66.

Николай Осянин – 288 матчей, 59 голов

Человек, который объединяет «Крылья Советов» и «Спартак». Помог выиграть чемпионат в 1969-м году, ведь стал лучшим снайпером сезона, забил 16 мячей. Не играл за клуб в самые легкие и звездные времена, но делал «красно-белых» сильнее. Понятно, что с Черенковым или Нетто по статусу тягаться не может, но в числе гвардейцев клуба. Ушел из жизни совсем недавно – в марте, в возрасте восьмидесяти лет.

Анатолий Ильин – 258 матчей, 91 гол

А вот Ильин – представитель «золотого» состава. Анатолий всю карьеру провел в «Спартаке», выиграл пять чемпионств в пятидесятых годах. Побеждал на Олимпиаде, но в сборной на Евро-1960 не оказался. Зато именно на счету Анатолия Ильина первый гол в истории европейского турнира – забил в отборе команде Венгрии уже на четвертой минуте матча.

Прошлое – золотое, а настоящее потускнело

Еще один рассказ, почему современный «Спартак» плох, не побеждает или играет через пень-колоду, ничего не изменит. Все грамотно разжевывали годами, но некому было услышать вовремя. Но понимание реальной, а не выдуманной истории важно для правильной оценки настоящего и построения адекватного будущего. В клубе «Спартак», хотя исторически это главный футбольный коллектив в России, сейчас бардак. Значит, легенд чтят скорее для галочки, когда приходит в гости юбилей. Зато остаются тысячи фанатов, вот для них эта акция памяти имела глубокий смысл. Пусть повальное большинство не застало ушедших из жизни легенд на поле, их фамилии и достижения напоминают – в прошлом существовал другой «Спартак». А сейчас его нет, осталось одно гордое название. И команда, которая старается – этого не отнять, в кубке такое качество пригодится.